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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
18 мая 20, 12:37
Резюме 10-летней давности Меган Маркл появилось в сети
Меган Маркл
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Издание Mirror опубликовало давнее резюме Меган Меган, которое она составила примерно 10 лет назад.
Архивное резюме Меган Маркл опубликовало издание The Mirror. В нем актриса, которая в то время находилась на старте успешной карьеры, откровенно рассказала подробности своей жизни, не подозревая, что эта информация получит огласку в прессе через 14 лет.

По словам Меган Маркл, ее рост составляет 167 сантиметров, а вес - 51 килограмм. В резюме она указала опыт работы в кино и театре. К тому времени количество ее появлений на экране существенно проигрывало ролям в спектаклях. Тогда расположение продюсеров молодая актриса попыталась завоевать другими навыками.

Так, Меган свободно владеет испанским и французским языками. Среди ее увлечений - балет, джазовые танцы, чечетка, йога и даже кикбоксинг. Ее тренер Хорхе Бланко вспомнил, что занимался с будущей женой принца Гарри в Торонто во время съемок телесериала "Форс-мажоры", который и сделал Меган по-настоящему известной. "Мы немного занимались единоборствами, немного кикбоксингом и иногда боксировали", - отметил тренер.

Напомним, что ранее журналистам удалось раскрыть не менее потрясающие детали. Так, в сети опубликовали свидетельство о рождении сына Меган Маркл, где написано ее настоящее имя. На самом деле жену принца Гарри зовут Рэйчел. В документе в графе мать указано: "Рейчел Меган, принцесса Великобритании". Однако близкие, любимый, родители и члены королевской семьи всегда именовали ее Меган, поэтому другое имя не на шутку озадачило поклонников.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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