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18 мая 20, 12:41
Меган Фокс закрутила роман с рэпером
Меган Фокс
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После слухов о разводе Меган Фокс И Остина Брайана СМИ предполагают, что бойфрендом секс-символа стал рэпер Machine Gun Kelly.
Недавно в прессе обсуждали развода Меган Фокс и Брайана Остина после 10 лет брака. Последнее появление американской актрисы лишь подогрело слухи о расставании супругов и дало повод предположить, что она закрутила новый роман.

На днях, 15 мая, 34-летняя Меган Фокс попала в объективы папарацци в Лос-Анджелесе. Как информирует издание TMZ, звезду заметили в компании 30-летнего американского рэпера Machine Gun Kelly, настоящее имя которого Ричард Колсон.





Знаменитости взяли кофе и еду в одном из местных заведений и вместе в автомобиле отправились в направлении дома Меган Фокс в городе Калабасас. Судя по кадрам, которые появились в сети, актриса и рэпер были в хорошем настроении и приветливо общались.

Следует заметить, что незадолго после инцидента мужчина Меган актер Брайан Остин впервые за долгое время поделился своими мыслями на личной странице в инстаграме. Он опубликовал чувственное сообщение, текст которого дает основания еще раз убедиться, что его брак с Меган Фокс потерпел крах. "В конце концов бабочкам надоедает сидеть над цветком слишком долго. Они начинают задыхаться. Это большой большой мир, и они хотят его исследовать", - говорится в подписи. Таким образом Брайан Остин намекнул, что инициатором вероятного развода стала именно его красавица-жена.

Напомним, что слухи о разрыве голливудской четы появились после того, как журналистам Daily Mail удалось выяснить, что звезды живут отдельно - Меган Фокс осталась в Лос-Анджелесе, а Брайан Остин перебрался в Малибу. Кроме того, знаменитостей неоднократно замечали без обручальных колец. Стоит отметить, что в 2015-м году пара уже заявляла о предстоящем расставании, однако осталась вместе из-за третьей беременности Меган Фокс. Супруги воспитывают трех общих сыновей - 6-летнего Боди, 7-летнего Ноа и 3-летнего Джорни.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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