Наталья Могилевская поведала о своей жизни в изоляции

Легендарная украинская певица Наталья Могилевская стала героиней рубрики Viva.ua #ЗвездныйКарантин.





Артистка рассказала, как самоизоляция повлияла на ее жизнь, и даже спела один из своих хитов в необычной джазовой стилистике.





"За время карантина я много что смогла переосмыслить и понять. Мир не будет таким, каким он был. У многих произошла переоценка ценностей, суеты, которая окружала нас, потребительского бума, который оказался не нужен. На поверхности оказались совершенно другие ценности, и я пересмотрела все, включая свое творчество. Мне повезло, что в этот карантин я позволила себе 24 часа в стуки заниматься только творчеством. Если бы не он, то где бы еще я нашла время, силы, энергию и желание, чтобы записать джазовый, по сути некоммерческий альбом? Это просто музыка для души", - делится Наталья Могилевская.





Также певица готовит мини-фильм на шесть композиций из нового альбома и проиллюстрирует в нем красивую арт-историю взаимоотношений мужчины и женщины, которые оказались в четырех стенах квартиры.





Кроме того, во время карантина Наталья Могилевская переформатировала свою детскую вокальную школу и придумала новый формат - уже скоро звезда откроет хореографическое отделение не только для детей, но и для взрослых.



