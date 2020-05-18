Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
28.72
USD
26.56
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
18 мая 20, 12:44
Наталья Могилевская поведала о своей жизни в изоляции
Наталья Могилевская
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Певица Наталья Могилевская рассказала, чем занимается на карантине.
Легендарная украинская певица Наталья Могилевская стала героиней рубрики Viva.ua #ЗвездныйКарантин.

Артистка рассказала, как самоизоляция повлияла на ее жизнь, и даже спела один из своих хитов в необычной джазовой стилистике.

"За время карантина я много что смогла переосмыслить и понять. Мир не будет таким, каким он был. У многих произошла переоценка ценностей, суеты, которая окружала нас, потребительского бума, который оказался не нужен. На поверхности оказались совершенно другие ценности, и я пересмотрела все, включая свое творчество. Мне повезло, что в этот карантин я позволила себе 24 часа в стуки заниматься только творчеством. Если бы не он, то где бы еще я нашла время, силы, энергию и желание, чтобы записать джазовый, по сути некоммерческий альбом? Это просто музыка для души", - делится Наталья Могилевская.

Также певица готовит мини-фильм на шесть композиций из нового альбома и проиллюстрирует в нем красивую арт-историю взаимоотношений мужчины и женщины, которые оказались в четырех стенах квартиры.

Кроме того, во время карантина Наталья Могилевская переформатировала свою детскую вокальную школу и придумала новый формат - уже скоро звезда откроет хореографическое отделение не только для детей, но и для взрослых.


Источник: https://telegraf.com.ua/
Ещё по теме:
Наталья Могилевская раскрыла тайну о своем бойфренде
Наталья Могилевская решилась на эксперимент с имиджем
Беременная Кэти Перри снялась без макияжа (ФОТО)
Джамала поблагодарила медиков
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
Меган Фокс закрутила роман с рэпером
noimageРезюме 10-летней давности Меган Маркл появилось в сети
noimageMONATIK растрогал счастливым семейным кадром (ФОТО)
noimageЗвездная соседка Заворотнюк рассказала о ее здоровье
noimageСМИ опубликовали резюме Меган Маркл 10-летней давности
Лента новостей