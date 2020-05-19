Умер актер из фильма "Сумерки": ему было 30 лет

Умер актер Грегори Тайри Бойс, наиболее известный своей ролью Тайлера Кроули в фильме "Сумерки" 2008 года. Об этом пишет The Hollywood Reporter.





Бойс и его 27-летняя подруга Натали Адепою были найдены мертвыми на прошлой неделе в их квартире в Лас-Вегасе. Причины смерти пары не установлены.





У умершего актера осталась дочь, а у девушки – сын.













Мать актера опубликовала в Facebook некролог, написав что, видела сына последний раз в прошлый понедельник и очень скорбит. По ее словам, он планировал открыть кулинарный бизнес по производству куриных крылышек.





В декабре в свой день рождения Бойс написал в Insatgram, что делал много ошибок и не думал, что увидит свои 30 лет.





Грегори Тайри Бойс сыграл эпизодическую роль в фильме «Сумерки». Он предстал на экране в роли Кроули — студента, машина которого чуть не сбила героиню Кристен Стюарт — Беллу. Герой Роберта Паттинсона останавливает автомобиль движением руки, что укрепляет Беллу в уверенности, что он вампир.















Грегори Бойс в фильме "Сумерки"













