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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
19 мая 20, 14:16
Веру Брежневу высмеяли в сети (ФОТО)
Вера Брежнева
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Необычный наряд звезды, который она показала в новом видео, сравнили с фольгой для запекания.
Украинскую певицу Веру Брежневу, которая проживает в РФ, раскритиковали за необычный наряд. Ролик в сценическом образе звезда опубликовала на своей странице в Instagram.

На кадрах Брежнева запечатлена в золотистом обтягивающем комбинезоне. Верх наряда выполнен с драпировкой на животе, груди и рукавах. Больше всего внимания в наряде привлекают крупные накладные плечи.



Именно этот элемент больше всего не понравился подписчикам звезды. Одни юзер сравнил Брежневу в этом комбинезоне с "угловатым подростком", второй - с "фольгой для запекания".

Стоит отметить, что большинство пользователей пришли в восторг от внешнего вида певицы. Ролик собрал уже больше 723 тысяч просмотров.

Источник: https://korrespondent.net/
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