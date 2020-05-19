Веру Брежневу высмеяли в сети (ФОТО)

Украинскую певицу Веру Брежневу, которая проживает в РФ, раскритиковали за необычный наряд. Ролик в сценическом образе звезда опубликовала на своей странице в Instagram.





На кадрах Брежнева запечатлена в золотистом обтягивающем комбинезоне. Верх наряда выполнен с драпировкой на животе, груди и рукавах. Больше всего внимания в наряде привлекают крупные накладные плечи.













Именно этот элемент больше всего не понравился подписчикам звезды. Одни юзер сравнил Брежневу в этом комбинезоне с "угловатым подростком", второй - с "фольгой для запекания".





Стоит отметить, что большинство пользователей пришли в восторг от внешнего вида певицы. Ролик собрал уже больше 723 тысяч просмотров.



