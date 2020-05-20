Каменских взбудоражила сеть новыми снимками (ФОТО)

Популярная украинская звезда Настя Каменских снялась в откровенной позе в кровати. Снимками звезда поделилась на своей странице в Instagram.





На кадрах Каменских запечатлена в ночной белой рубашке и коротких шортах. Певица стала на колени на кровати, широко расставив ноги, и облокотившись руками. Некоторые пользователи отметили, что поза звезды слишком сексуальна.





Каменских использовала естественный макияж, собрала волосы в небрежный пучок. На одном снимке звезда сложила губы "в поцелуе" и смотрит в кадр, на другом - расположила лицо вполоборота.





Певица спросила, какой снимок больше нравиться подписчикам. Большинство написали, что Каменских всегда прекрасна, оценив пост 120 тысячами лайков за несколько часов.



















