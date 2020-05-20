Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
29.06
USD
26.56
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
20 мая 20, 12:04
Каменских взбудоражила сеть новыми снимками (ФОТО)
Настя Каменских
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Певица снялась в пикантной позе в рубашке и коротких шортах. Она послала подписчикам воздушный поцелуй.
Популярная украинская звезда Настя Каменских снялась в откровенной позе в кровати. Снимками звезда поделилась на своей странице в Instagram.

На кадрах Каменских запечатлена в ночной белой рубашке и коротких шортах. Певица стала на колени на кровати, широко расставив ноги, и облокотившись руками. Некоторые пользователи отметили, что поза звезды слишком сексуальна.

Каменских использовала естественный макияж, собрала волосы в небрежный пучок. На одном снимке звезда сложила губы "в поцелуе" и смотрит в кадр, на другом - расположила лицо вполоборота.

Певица спросила, какой снимок больше нравиться подписчикам. Большинство написали, что Каменских всегда прекрасна, оценив пост 120 тысячами лайков за несколько часов.





Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
Настя Каменских об отпуске, "Голосе страны" и беременности
Тина Кароль растрогала архивным фото
Джамала поблагодарила медиков
Cardi B раздает по тысяче долларов своим фанатам
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
Хоакин Феникс впервые станет папой
noimageОльга Сумская поразила роскошным платьем-вышиванкой (ФОТО)
noimageРегина Тодоренко подарила свою статуэтку "Женщина года"
noimageСветлана Тарабарова беременная вторым ребенком
noimageДжамала рассказала о депортации семьи в 1944 году
Лента новостей