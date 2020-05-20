Регина Тодоренко подарила свою статуэтку "Женщина года"

Украинская телеведущая Регина Тодоренко, работающая и живущая в России, подарила статуэтку Женщина года россиянке Маргарите Грачевой, которая пострадала от домашнего насилия.





Грачева, которой муж отрезал кисти рук, стала одной из героинь снятого Тодоренко после громкого скандала документального фильма о домашнем насилии А что я сделала, чтобы помочь?





"Помните я отправляла свою книгу Счастлива без рук Регине Тодоренко? Сегодня пришла ответная посылка от нее. … У меня теперь появилась статуэтка Женщина года. Честно, для меня эта награда ничего не значит. И при видеообщении с Региной, когда она снимала фильм, я сразу сказала:













"Статуэтка мне не нужна". И в шутку добавила: "Лучше костюм панды, у меня младший сын их обожает", — написала Грачева в Instagram.





Также женщина попросила своих подписчиков не писать негативные комментарии в адрес Тодоренко. "Все мы совершаем ошибки, но главное — пытаться их исправить", — написала она.



