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20 мая 20, 12:23
Регина Тодоренко подарила свою статуэтку "Женщина года"
Регина Тодоренко
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Кроме того, от телеведущей пострадавшая от семейного насилия девушка получила в подарок костюм панды.
Украинская телеведущая Регина Тодоренко, работающая и живущая в России, подарила статуэтку Женщина года россиянке Маргарите Грачевой, которая пострадала от домашнего насилия.

Грачева, которой муж отрезал кисти рук, стала одной из героинь снятого Тодоренко после громкого скандала документального фильма о домашнем насилии А что я сделала, чтобы помочь?

"Помните я отправляла свою книгу Счастлива без рук Регине Тодоренко? Сегодня пришла ответная посылка от нее. … У меня теперь появилась статуэтка Женщина года. Честно, для меня эта награда ничего не значит. И при видеообщении с Региной, когда она снимала фильм, я сразу сказала:



"Статуэтка мне не нужна". И в шутку добавила: "Лучше костюм панды, у меня младший сын их обожает", — написала Грачева в Instagram.

Также женщина попросила своих подписчиков не писать негативные комментарии в адрес Тодоренко. "Все мы совершаем ошибки, но главное — пытаться их исправить", — написала она.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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