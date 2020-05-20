Ольга Сумская поразила роскошным платьем-вышиванкой (ФОТО)

Ольга Сумская, Катя Осадчая, Екатерина Кухар и ее муж Александр Стоянов переоделись в национальную украинскую одежду для съемки в музее Пирогово в рамках проект "ВишиванкаDAY", .





Знаменитости пригласили пользователей сети присоединиться к онлайн-параду под хэштегами #УкраїнціРазом #НасЄднаєКультура и #УкраїнціРазом.

















"Готовимся ко Дню вышиванки вместе! Я давно уже воспринимаю вышиванку как повседневную одежду, в которой чувствую себя уверенно и ярко! - рассказала Сумская в Инстаграм. - Так одевались наши прабабушки, сами выращивали лен, коноплю, и делали уникальную ткань своими руками. Даже на карантине я не удержалась и заказала у отечественных мастеров несколько платьев! Это наша национальная одежда, которой мы должны гордиться".













На тизерах к яркой съемке Сумская показалась в белоснежном платье, расшитом лиловыми цветами хлопка. Осадчая позирует в вишневом платье с белыми цветами, а балерина Екатерина Кухар - в ярко-желтом наряде, украшенном рюшами и сиреневыми цветами.



