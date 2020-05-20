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Шоу-бизнес
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20 мая 20, 12:37
Хоакин Феникс впервые станет папой
Хоакин Феникс
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В СМИ ширятья слухи о том, что жена звезды, Руни Мара, беременна первенцем.
Актерская чета отказывается комментировать догадки, впрочем, неугомонные журналисты вряд ли заспокоятся, пока не узнают правду.

К тому же инсайдер издания Page Six сообщил, что известная пара, которая сейчас проживает в Лос-Анджелесе, уже через несколько месяцев встретится с малышом. По словам источника, Мара на шестом месяце беременности.

Но заподозрили героиню фильма "Девушка с татуировкой дракона" не только из-за сплетен. Дело в том, что 35-летнюю красавицу часто видят в свободных нарядах, а это сразу вызывает кучу вопросов. Однако правда это или чья-то фантазия - узнаем совсем скоро.

Источник: https://kinoafisha.ua/
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