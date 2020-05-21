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20 мая 20, 22:29
Олег Ляшко показал своих собак и спел песню Ларисы Долиной
Олег Ляшко
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Питомцев у политика шестеро.

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко показал, как пятеро собак прячутся от дождя у стен его дома. Политик также спел на украинском хит российской певицы Ларисы Долиной "Погода в доме".

Всего у Ляшко шесть собак: белый мохнатый пес, ротвейлеры, французский бульдог. 17 мая 47-летний Ляшко стал отцом. Мальчика назвали Александром, у Ляшко также есть 18-летняя дочь Владислава. Жене политика Росите 49 лет, пара прожила вместе 20 лет.

- Росита говорит мне: "Готовься, будешь нянчить, возить в коляске". Не проблема! Опыт имею.  Между мной и сестрой Яной разница 10 лет. Когда я приезжал из интерната на каникулы домой, мама говорила: "Олежа, понянчь Яню". 5-10 минут возил ее в коляске, понянчил, а потов пацаны пришли, позвали играть в войнушку. Бросил коляску и побежал с пацанами. Мама приходит домой, Яна в коляске кричит, а я мальчиками играю, - вспомнил Ляшко. – Поэтому, я Росите сказал: "Влада будет нянчить, когда я буду на эфиры ходить".

Росита и Олег поженились после долгого гражданского брака, 2 июня 2018 года.
kp.ua
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