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21 мая 20, 12:31
Елена Зеленская опубликовала новое фото с мужем
Елена Зеленская
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Елена Зеленская поделилась яркой фотографией, на которой появилась в национальной одежде вместе с мужем.
В Международный день вышиванки, который в этом году отмечают 21 мая, жена президента Елена Зеленская опубликовала фото в вышиванке.

В своем Instagram Зеленская поделилась совместной с мужем Владимиром Зеленским фотографией. На ней и первая леди, и президент одеты в вышитые сорочки.

"С днем вышиванки", — подписала свой снимок Зеленская.



Отметим, выбор вышиванки для праздничного фото супруги президента пал на бренд Etnodim.

Фотографией в таких же вышиванках поделился в своем Instagram Владимир Зеленский.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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