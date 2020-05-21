Елена Зеленская опубликовала новое фото с мужем

В Международный день вышиванки, который в этом году отмечают 21 мая, жена президента Елена Зеленская опубликовала фото в вышиванке.





В своем Instagram Зеленская поделилась совместной с мужем Владимиром Зеленским фотографией. На ней и первая леди, и президент одеты в вышитые сорочки.





"С днем вышиванки", — подписала свой снимок Зеленская.













Отметим, выбор вышиванки для праздничного фото супруги президента пал на бренд Etnodim.





Фотографией в таких же вышиванках поделился в своем Instagram Владимир Зеленский.



