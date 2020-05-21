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Шоу-бизнес
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21 мая 20, 12:35
Эпатажная Майли Сайрус опять сменила имидж (ФОТО)
Майли Сайрус
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Американская певица Майли Сайрус часто экспериментирует со своей внешностью и всегда эпатирует в сети.
На этот раз она подстриглась в стиле пикси-маллет, которую считают одним из трендов 2020 года.

Автором новой прически стала мама Майли Сайрус – Тиш. Звездная мамочка согласилась стать домашним парикмахером для певицы, чтобы тане покидала дом во время карантина, сообщает Vogue. Сначала артистка просила приехать в Калифорнию свою парикмахершу, но тане смогла выехать из-за карантинных ограничений. Поэтому за дело взялась 53-летняя Тиш Сайрус, которая является очень близкой подругой своей 27-летней дочери, и стилист Салли Хершбергер, которая контролировала процесс по FaceTime.

Хоть и стрижка получилась не идеальной, но стилистка назвала ее довольно креативной. Главное, что она очень понравилась эпатажной Майли, которая часто меняет форму прически. Недавно у нее была классическая прическа маллет.



В издании Cosmopolitan убеждают, что эта стрижка особенно будет на пике популярности в 2020 году. Ее уже успели "примерить" на себя Билли Айлиш и Барби Феррейра. 

Источник: https://telegraf.com.ua/
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