Принц Гарри продает имущество

Второй сын королевской семьи, внук королевы Великобритании Елизаветы II - принц Гарри, после женитьбы на американской киноактрисе Меган Маркл переехал жить в Канаду, а затем и вовсе в Лос-Анджелес. Сейчас супружеская пара воспитывают сына Арчи и не скрывает, что хотели бы в будущем еще одного ребенка. Но, судя по всему, с появлением на свет второго малыша придется повременить из-за проблем, которые окружают в последнее время "королевскую семью". Об этом сообщает издание New Idea со ссылкой на инсайдера.





В СМИ пишут, что принц Гарри не может найти высокооплачиваемую работу в связи с пандемией коронавируса. Также поговаривают, что муж Маркл продал уже три своих охотничьих ружья, каждое из которых оценили в 60 тысяч долларов.





По инсайдерской информации, Гарри благодаря своим продажам смог пополнить семейный банковский счет на солидную сумму - 180 тысяч долларов.





Напомним, Меган Маркл и принц Гарри ежемесячно платят крупную сумму денег за аренду шикарного особняка в Калифорнии. Также они должны выплатить британской казне долг за ремонт их лондонского поместья.



