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22 мая 20, 13:24
Принц Гарри продает имущество
принц Гарри
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Что известно о финансовых проблемах принца Гарри.
Второй сын королевской семьи, внук королевы Великобритании Елизаветы II - принц Гарри, после женитьбы на американской киноактрисе Меган Маркл переехал жить в Канаду, а затем и вовсе в Лос-Анджелес. Сейчас супружеская пара воспитывают сына Арчи и не скрывает, что хотели бы в будущем еще одного ребенка. Но, судя по всему, с появлением на свет второго малыша придется повременить из-за проблем, которые окружают в последнее время "королевскую семью". Об этом сообщает издание New Idea со ссылкой на инсайдера.

В СМИ пишут, что принц Гарри не может найти высокооплачиваемую работу в связи с пандемией коронавируса. Также поговаривают, что муж Маркл продал уже три своих охотничьих ружья, каждое из которых оценили в 60 тысяч долларов.

По инсайдерской информации, Гарри благодаря своим продажам смог пополнить семейный банковский счет на солидную сумму - 180 тысяч долларов.

Напомним, Меган Маркл и принц Гарри ежемесячно платят крупную сумму денег за аренду шикарного особняка в Калифорнии. Также они должны выплатить британской казне долг за ремонт их лондонского поместья.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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