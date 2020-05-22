Ольга Сумская рассказала о пополнении в семье

21 апреля дочь Ольги Сумской Антонина Паперная стала мамой во второй раз. Семья не спешила раскрывать подробности о пополнении в семье, но месяц спустя 53-летняя актриса в программе "Ранок з Україною" призналась, что Тоня родила мальчика.





"Баба Оля собственной персоной. Это самое большое счастье, которое можно представить, всем советую испытать на полную эти эмоции.

Тонечка мне позвонила прямо из роддома – как только родила и ей вручили дитя. А у меня слезы катятся от этих безумных эмоций, потому что наконец-то мальчик родился. У нас же сплошной матриархат – и вот появился мужчина", – рассказала Сумская.





"Они еще думают. Моя внучка называет его "мальчик". Там дед Владимир, отец Владимир и третий Владимир уже будет много. Когда малыш родился, мы спрашивали: "Ну как там Владимирович?" Еще не определились, как назвать", – сказала счастливая бабушка.



