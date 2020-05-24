Тина Кароль взбудоражила сеть пикантным образом

Известная украинская певица Тина Кароль, которая недавно шокировала поклонников видео в респираторной маске, порадовала своих фанатов новым фото. Соответствующую публикацию звезда опубликовала в своем Instagram.

На снимке Тина запечатлена в откровенном наряде с глубоким декольте.

Фанаты были ошарашены таким сексуальным образом звезды и "засыпали" артистку комплиментами.

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