Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
29.26
USD
26.86
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
24 мая 20, 08:47
Тина Кароль взбудоражила сеть пикантным образом
Тина Кароль
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Соответствующую публикацию звезда опубликовала в своем Instagram

Известная украинская певица Тина Кароль, которая недавно шокировала поклонников видео в респираторной маске, порадовала своих фанатов новым фото. Соответствующую публикацию звезда опубликовала в своем Instagram.

На снимке Тина запечатлена в откровенном наряде с глубоким декольте.

Фанаты были ошарашены таким сексуальным образом звезды и "засыпали" артистку комплиментами.

Также читайте: Киевляне спели хит Тины Кароль с балконов

Мы писали о том, что Тина Кароль восхитила кондитерскими способностями сына

Podrobnosti
Ещё по теме:
Анастасия Заворотнюк обратилась к своим поклонникам
Солистка KAZKA шокировала фанатом снимком в бикини. Фото
Сын Тины Кароль не в восторге от предполагаемого романа мамы
"Тигрица": Леся Никитюк шокировала своих поклонников
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
Лента новостей