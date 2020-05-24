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24 мая 20, 08:47
Тина Кароль взбудоражила сеть пикантным образом
Известная украинская певица Тина Кароль, которая недавно шокировала поклонников видео в респираторной маске, порадовала своих фанатов новым фото. Соответствующую публикацию звезда опубликовала в своем Instagram.
На снимке Тина запечатлена в откровенном наряде с глубоким декольте.
Фанаты были ошарашены таким сексуальным образом звезды и "засыпали" артистку комплиментами.
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