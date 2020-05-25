Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
29.33
USD
26.88
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
25 мая 20, 14:43
Лобода ответила на слухи о пластике
Светлана Лобода
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Звезду обвинили в том, что за время карантина она сделала пластическую операцию и изменила форму носа.
Украинская певица Светлана Лобода, проживающая в России, ответила на слухи о пластике лица во время карантина. Об этом она написала на своей странице в Instagram, показав фото без макияжа.

Лобода сделал два селфи без макияжа. Звезда сняла лицо крупным планом. На одном из снимков она снялась в солнцезащитных очках с приоткрытым ртом и расстегнутой курткой. Певица пошутила, что на этом фото она "Лобода в образе", а на втором "Светик".





В комментарии звезда написала, что в сети появились слухи о том, что за период карантина она сделала пластику лица и уменьшила нос. На это Лобода заявила, что "посвежела, помолодела, благодаря здоровому режиму и полноценному сну".

Также артистка поблагодарила родителей за гены, а "ретушеров" за то, что вокруг нее не утихают слухи о любви к пластической хирургии.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
Кирстен Данст cнова увеличила грудь (ФОТО)
Мелани Гриффит о болезненном разводе с Бандерасом
Худшая и лучшая пластика звезд в этом году. ФОТО
Светлана Лобода заинтриговала снимком в свадебном платье
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
Бывшей супруге Остапчука проверят психику
noimageМерьем Узерли показала свою 6-летнюю дочь (ФОТО)
noimageТину Кароль сняли без макияжа в Карпатах (ФОТО)
Лента новостей