Лобода ответила на слухи о пластике

Украинская певица Светлана Лобода, проживающая в России, ответила на слухи о пластике лица во время карантина. Об этом она написала на своей странице в Instagram, показав фото без макияжа.





Лобода сделал два селфи без макияжа. Звезда сняла лицо крупным планом. На одном из снимков она снялась в солнцезащитных очках с приоткрытым ртом и расстегнутой курткой. Певица пошутила, что на этом фото она "Лобода в образе", а на втором "Светик".





















В комментарии звезда написала, что в сети появились слухи о том, что за период карантина она сделала пластику лица и уменьшила нос. На это Лобода заявила, что "посвежела, помолодела, благодаря здоровому режиму и полноценному сну".





Также артистка поблагодарила родителей за гены, а "ретушеров" за то, что вокруг нее не утихают слухи о любви к пластической хирургии.



