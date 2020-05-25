Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
29.33
USD
26.88
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
25 мая 20, 14:47
Тину Кароль сняли без макияжа в Карпатах (ФОТО)
Тина Кароль
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Украинская звезда снялась с поклонниками, которые заметили ее в горах. Она предстала без макияжа и в мешковатой одежде.
Украинскую певицу Тину Кароль заметили в Карпатах, опубликовав снимки с ней в фан-аккаунте в Instagram.

На кадрах певица снялась с поклонниками. На одном фото звезда позирует с женщиной и ребенком. Она одета в свободного кроя кофту и совсем не имеет макияжа на лице. На шее у нее висит защитная маска.

На других снимках Кароль запечатлена в белом спортивном костюме и куртке из овчины. Звезда надела черно-белые объемные кроссовки и собрала волосы в пучок.

Многие поклонники звезды отметили, что на снимках она выглядит располневшей.





Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
Рэперша Cardi B без макияжа шокировала сеть (ФОТО)
"Тигрица": Леся Никитюк шокировала своих поклонников
Лобода в черной маске снялась на фоне закрытого Лувра
О чем юморил "Квартал 95" в пустом зале
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
Бывшей супруге Остапчука проверят психику
noimageМерьем Узерли показала свою 6-летнюю дочь (ФОТО)
noimageЛобода ответила на слухи о пластике
Лента новостей