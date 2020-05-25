Шоу-бизнес Новости Шоу-Бизнеса
25 мая 20, 14:47
Тину Кароль сняли без макияжа в Карпатах (ФОТО)
Украинскую певицу Тину Кароль заметили в Карпатах, опубликовав снимки с ней в фан-аккаунте в Instagram.
На кадрах певица снялась с поклонниками. На одном фото звезда позирует с женщиной и ребенком. Она одета в свободного кроя кофту и совсем не имеет макияжа на лице. На шее у нее висит защитная маска.
На других снимках Кароль запечатлена в белом спортивном костюме и куртке из овчины. Звезда надела черно-белые объемные кроссовки и собрала волосы в пучок.
Многие поклонники звезды отметили, что на снимках она выглядит располневшей.
Источник: https://korrespondent.net/