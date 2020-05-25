Мерьем Узерли показала свою 6-летнюю дочь (ФОТО)

Мерьем Узерли стала известна широкой публике после выхода на экраны телесериала "Великолепный век". После этого за жизнью актрисы стали следить миллионы поклонников, которые не пропускают ни единой возможности узнать о любимой артистке как можно больше информации. Сама Мерьем не спешит раскрывать подробности личной жизни. Только недавно она показала свою маму, братьев и красавицу сестру. А сегодня представила широкой публике свою маленькую дочь, которую родила от известного турецкого бизнесмена.













Напомним, что Мерьем Узерли воспитывает дочь одна. Отец ребенка оставил актрису, как только узнал о ее беременности. В своих нечастых интервью Мерьем рассказывала, что Лара в последнее время стала все чаще говорить, о своем желании иметь братика или сестричку. Надеемся, что актриса прислушается к дочери и желание малышки обязательно сбудется.



