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Шоу-бизнес
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25 мая 20, 15:10
Бывшей супруге Остапчука проверят психику
Владимир Остапчук и Елена Войченко
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Скандальный шоумен рассказал, что подал запрос на психологическую экспертизу бывшей жены Елены Войченко.
Владимир Остапчук и Елена Войченко сейчас официально разведены. Однако шоумен подал запрос в опекунскую службу на психологическую экспертизу бывшей жены и матери своих детей. Об этом он рассказал Екатерине Осадчей в откровенном интервью для программы "Светская жизнь".

Мужчины часто делают подобные вещи, когда хотят забрать у бывших жен детей. Однако Остапчук пояснил, что решение о психологической экспертизе принял по другой причине.

"У нас с Еленой были не решены вопросы с детьми еще в начале процесса развода. Тогда, в августе-сентябре мне было очень сложно видеться с детками. Елена в некоторых интервью даже уверяла в том, что я неуравновешен. Я сказал: "Хорошо. Тогда каждый из нас сделает запрос, экспертизу и таким образом мы проверим". Я не хочу ни деток забирать, ни делать из этого какие-то громкие вещи. Просто это юридический момент, который я решил реализовать. Так же, как и Елена", - рассказал шоумен.

Поскольку сейчас продолжается карантин, то процесс остановили, но после него Войченко обязательно пройдет эту экспертизу.

Телеведущий признался, что они общаются только ради детей и на темы, которые касаются непосредственно их. Как отец, который любит своих детей, Владимир хочет знать где они, что делают, куда ходят. Он отметил, что когда с новой девушкой Кристиной Горняк обустраивал жилье, то специально сделал комнату для детей. Он хочет, чтобы они приезжали к нему. Но пока не решается познакомить малышей с избранницей, говорит, что это случится впоследствии.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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