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26 мая 20, 12:37
Леся Никитюк поделилась снимком в прозрачном боди (ФОТО)
Леся Никитюк
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Украинская телеведущая восхитила фанов новым сексуальным снимком.
32-летняя звезда опубликовала в Instagram фото, на котором позирует на кровати в прозрачном сетчатом боди черного цвета.

"Доброе утро. А утро доброе? Пишите. Да? Нет? Не с той ноги встала?", — написала Никитюк в подписи, добавив в качестве геолокации Подол.

В комментариях фаны восхищенно обсуждали стройные формы телезвезды.


 
"Боже, какая Клеопатра", "Неотразимо красивая Леся", "Леся очень красивое фото", "Ох красота", — пишут в Сети.

К фолловерам присоединились и коллеги украинской звезды. В частности, сексуальный снимок прокомментировал певец Сергей Бабкин и дизайнер Андре Тан.

"Леся, что ты делаешь? Так нельзя! Прекращай!", — написал Бабкин. "Ого!", — прокомментировал кадр Андре Тан.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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