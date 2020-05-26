Леся Никитюк поделилась снимком в прозрачном боди (ФОТО)

32-летняя звезда опубликовала в Instagram фото, на котором позирует на кровати в прозрачном сетчатом боди черного цвета.





"Доброе утро. А утро доброе? Пишите. Да? Нет? Не с той ноги встала?", — написала Никитюк в подписи, добавив в качестве геолокации Подол.





В комментариях фаны восхищенно обсуждали стройные формы телезвезды.









"Боже, какая Клеопатра", "Неотразимо красивая Леся", "Леся очень красивое фото", "Ох красота", — пишут в Сети.





К фолловерам присоединились и коллеги украинской звезды. В частности, сексуальный снимок прокомментировал певец Сергей Бабкин и дизайнер Андре Тан.





"Леся, что ты делаешь? Так нельзя! Прекращай!", — написал Бабкин. "Ого!", — прокомментировал кадр Андре Тан.



