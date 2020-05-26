Джоли запретила Питту знакомить детей с новой возлюбленной

По информации, Брэд Питт закрутил роман с 31-летней актрисой Алией Шокат. В ответ на что Анджелина Джоли запретила экс-супругу знакомить их дочь с его подругами.





По информации от инсайдеров, дочь Питта и Джоли по имени Шайло познакомилась с Шокат, когда проводила время вместе со своим отцом. Она была рада общению, однако ее мать попросила бывшего мужа прервать его.





Также отмечается, что Алия Шокат не единственная, с кем Джоли запретила общаться Шайло. Актриса также выступила против связей дочери с Дженнифер Энистон, с которой Питт поддерживает дружеские отношения.



