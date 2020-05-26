Крис Эванс рассказал, почему завел Instagram

По словам Криса, одним из поводов стал его любимый пес Доджер.





Наверное, я просто сдался. Я чувствую себя таким старым. Будто я опаздываю на вечеринку. К тому же у меня куча хороших фотографий с моим псом, жалко, что они просто так хранятся в телефоне. Я подумал, что должен ими где-то делиться, — сказал Крис.





Ранее Эванс отмечал, что уже жалеет о том, что завел Instagram, потому что тут же набежали мошенники и "фотошоперы".





Мошенники уже проявили активность. И мне приходили оповещения о странной активности с моей страницы, — отметил Крис.





На странице Эванса пока всего четыре публикации, две из них — фотографии собаки. А самый первый пост — это видео, в котором Крис объясняет, что присоединился в благотворительной акции All In Challange, из-за которой и решил завести страницу в Instagram.



