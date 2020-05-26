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26 мая 20, 13:03
Руперта Гринта заметили с новорожденной дочкой (ФОТО)
Руперт Гринт
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Актер вместе с возлюбленной прогуливались в парке с коляской. Имя дочери актер пока не разглашает.
Известного актера Руперта Гринта впервые заметили с новорожденной дочерью. Снимки опубликовало издание Daily Mail.

На кадрах звезду фильмов о Гарри Поттере запечатлели вместе с его девушкой 28-летней Джорджией Грум. Пара прогуливалась в парке с коляской и пила кофе.

Звезды выбрали простую одежду в уличном стиле темных тонов. Оба имели защитные маски на лицах, но иногда приспускали их, чтобы попить кофе.

Пара поочередно везла коляску с малышкой. Имя новорожденной девочки пока не раскрывается.







Источник: https://kinoafisha.ua/
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