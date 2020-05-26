Руперта Гринта заметили с новорожденной дочкой (ФОТО)

Известного актера Руперта Гринта впервые заметили с новорожденной дочерью. Снимки опубликовало издание Daily Mail.





На кадрах звезду фильмов о Гарри Поттере запечатлели вместе с его девушкой 28-летней Джорджией Грум. Пара прогуливалась в парке с коляской и пила кофе.





Звезды выбрали простую одежду в уличном стиле темных тонов. Оба имели защитные маски на лицах, но иногда приспускали их, чтобы попить кофе.





Пара поочередно везла коляску с малышкой. Имя новорожденной девочки пока не раскрывается.



























