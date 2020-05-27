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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
27 мая 20, 12:41
Наталья Могилевская похвасталась формами в эффектном платье
Наталья Могилевская
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Пикантным акцентом наряда стало экстремальное декольте, которое слегка обнажило грудь 44-летней артистки.
Украинская певица Наталья Могилевская примерила эффектное платье с прозрачными вставками. 

Фотографией в смелом образе исполнительница поделилась с подписчиками в Instagram. В подписи к снимку она отметила, что старается быть красивой всегда, даже в домашней изоляции.

"Даже на карантине женщина всегда должна быть красоткой! Правда платье удавалось выгуливать разве что на балконе", - написала звезда. 



Публикация Могилевской вызвала бурную реакцию у ее фолловеров. Одни пишут, что снимок достоин обложки журнала, другие - критикуют Наталью за излишнюю откровенность. 

"Наталья, вам очень идет это платье", "Бомбезное фото! На обложку журнала!", "Ну что сказать, шикарная грудь! Фотка супер", "Шикарная", "Эффектно на вас смотрится платье", - восхищаются одни.

"Наталья нравится, как певица, как женщина, привлекательная, красавица, но платье не нравится, какое оно очень пошлое и ей не подходит", "Платье шикарное, но разрез до пупка все портит! Пусть грудь сто раз помпезна, но не для такого платья, так бы она была графиня, а так вульгарно!", - пишут другие.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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