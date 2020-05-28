Тоня Матвиенко рассказала, почему развелась с первым мужем

Тоня Матвиенко сыграла в Правду или дело с Олей Поляковой и раскрыла пикантные подробности личной жизни. Так, 39-летняя певица рассказала о разводе с первым мужем, от которого родила в 17 лет.





С отцом старшей дочери Ульяны 16-летняя Тоня Матвиенко познакомилась в 1997 году. Молодому человеку было 23, они полюбили друг друга и охотно поженились после того, как девушка забеременела.





"С первым мужем я прожила 10 лет. Развелись банально - я его разлюбила, а мне очень важно любить. Но это было нелегко, - призналась дочь Нины Матвиенко. - Я вышла замуж в 17, взрослела, и уже когда мне было 25-26 лет, [поняла], что его отношение ко мне не поменялось. Немного как к ребенку было, будто он умнее, а я - нет. Я же начала с возрастом понимать, что его не люблю. Просыпаешься утром, и меньше желание быть вместе. Я бы еще раньше ушла, просто "дождалась". Это же как всегда, "надо" поссориться".





После развода Тоня поняла, что годы брака обернулись для нее колоссальным личностным простоем.





"Я как из клетки вырвалась. Для меня это было и страшно, и свобода, начало нового жизни. Я даже не знала, кто я. Личности - ноль. Я не знала что люблю есть, не знала, какой у меня любимый цвет. Просто такая развалина. Мне эти 10 лет на пользу не пошли. Я была просто мамой и женой", - говорит финалистка первого сезона шоу "Голос країни".





Сейчас Тоня Матвиенко замужем за исполнителем Арсеном Мирзояном, от которого в 2016 году родила вторую дочь Нину.



