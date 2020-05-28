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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
28 мая 20, 12:27
Юлия Санина показала своего сына (ФОТО)
Юлия Санина
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Солистка группы The Hardkiss порадовала поклонников милым фото.
Юлия на карантине, как и большинство звезд шоу-бизнеса, много времени уделяет семье. Вместе с мужем, коллегой по группе Валерием Бебко и сыном Даниилом она находится на изоляции в загородном доме. Артистка занимается домашними делами и не забывает о творчестве. А также много общается с поклонниками. На ее личной странице в инстаграме появилась волшебная публикация.

Поклонникам всегда интересно узнавать подробности личной жизни своих кумиров. Особенно тогда, когда знаменитости не часто рассказывают о ней.

В фотоблоге Юлии появился милый домашний снимок. Она позирует на фоне гостиной. Звезда одета в спортивную кофту червого цвета и синие лосины. Волосы уложила ровно, а на лице сделала легкий макияж. В руках Санина держит две половинки манго.

Рядом с ней видим маленького Данила, который улыбается. Мальчик тоже одет в спортивную одежду.

"Тот еще "фрукт", - коротко и с иронией подписала фото звездная мама.



Источник: https://telegraf.com.ua/
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