Юлия Санина показала своего сына (ФОТО)

Юлия на карантине, как и большинство звезд шоу-бизнеса, много времени уделяет семье. Вместе с мужем, коллегой по группе Валерием Бебко и сыном Даниилом она находится на изоляции в загородном доме. Артистка занимается домашними делами и не забывает о творчестве. А также много общается с поклонниками. На ее личной странице в инстаграме появилась волшебная публикация.





Поклонникам всегда интересно узнавать подробности личной жизни своих кумиров. Особенно тогда, когда знаменитости не часто рассказывают о ней.





В фотоблоге Юлии появился милый домашний снимок. Она позирует на фоне гостиной. Звезда одета в спортивную кофту червого цвета и синие лосины. Волосы уложила ровно, а на лице сделала легкий макияж. В руках Санина держит две половинки манго.





Рядом с ней видим маленького Данила, который улыбается. Мальчик тоже одет в спортивную одежду.





"Тот еще "фрукт", - коротко и с иронией подписала фото звездная мама.











