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28 мая 20, 12:29
Принц Гарри обратился к отцу из-за финансовых проблем
принц Гарри
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В настоящее время герцог Сассекский не имеет постоянной работы, а Меган Маркл не получает выгодных предложений по съемкам.
С тех пор, как принц Гарри и его супруга Меган Меган отказались от королевских прав и полномочий и переехали в США, их материальное положение оказалось весьма неустойчивым.

Дело в том, что ни у Гарри, ни у Меган сейчас нет работы, и, как следствие, стабильного дохода. Недавно герцог Сассекский продал эксклюзивные ружья ручной работы за $180 тыс. Однако этих денег на жизнь семье не хватило. Поэтому Гарри обратился за финансовой помощью к своему отцу, принцу Чарльзу.

"Они ожидали, что налогоплательщики продолжат платить за них. Но ковер довольно быстро вытащили у них из-под ног, и теперь они вынуждены искать помощи у принца Чарльза. Возможно, теперь благодаря этому они смогут начать погашать долг перед королевой и другими наследниками трона, который был покрыт за счет стоимости строительных работ", - сообщил инсайдер.

Речь идет о ремонте в Фрогмор-хаус, который герцоги Сассекские делали после рождения сына. На ремонт супруги попросили кредит в почти $3 млн из британской казны. Эти деньги пара должна отдать в течение следующих 25 лет.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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