Билли Айлиш посвятила короткометражку своим хейтерам (ВИДЕО)

В марте 2020 года Билли Айлиш запланировала мировое турне Where Do We Go. Специально к выступлениям певица создала особый проект, который был ответом звезды всем хейтерам, что критиковали ее стиль. Видео должны были транслировать в каждом городе, где запланировано выступление Билли Айлиш.





И хотя турне пришлось отложить из-за пандемии коронавируса, ролик таки появился в сети. Во время 3-минутного видео Билли Айлиш медленно сбрасывает одежду, комментируя нападения хейтеров.





"У вас есть свое мнение о моей музыке, одежде, теле... Я чувствую, что все, что я делаю, не остается незамеченным. Чувствую ваши взгляды, неодобрение или поощрение. Вы хотите, чтобы я была более худее? Слабее? Мягче? Выше? Хотите видеть мою грудь, живот, бедра? Увидеть тело, с которым я родилась, - разве не этого вы хотели?" - заявила Билли Айлиш.





С первых дней вокальной карьеры Билли Айлиш предстает перед камерами в мешковатой одежде и с ярким волосами. Артистка объяснила, что таким образом хочет, чтобы люди не обращали внимание на ее внешность, а оценивали творчество. Однако поклонники сделали все наоборот: фирменный стиль Билли Айлиш вызывает все больше обсуждений в сети.





"Если я ношу что-то комфортное, то меня называют неженственной. Если раздеваюсь, то меня сразу обзывают проституткой. Вы никогда не видели мое тело, но все равно меня осуждаете. Почему?" - добавила Билли Айлиш в видео.