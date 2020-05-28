Седокова поделилась своими бьюти-секретами с подписчиками

Украинской певицей Анной Седоковой восхищаются тысячи поклонников, так как многодетная мама в свои 37 лет выглядит роскошно. Однако звезда постоянно усовершенствует себя и в настоящее время поставила перед собой цель - похудеть на 5 кг в течение месяца. Об этом она рассказала в сториз на своей странице в Инстаграме.

Анна практикует интервальное голодание. Она в течение 20 часов полностью воздерживается от еды, после чего питается в последующие 4 часа.

- В эти 4 часа не нужно всё время есть бургеры. Результат - минус 3 килограмма за месяц. Приятное потерянное чувство голода. Оказалось, что жизнь без завтрака существует, - заявила Седокова.

Бывшая солистка группы "ВИА Гра" рассказала, что до карантина весила 68 килограммов при росте 172 сантиметра. Сейчас вес Анны - 65 кг.

- Цель через месяц 60 кг. А там посмотрим. Мой вес давно не влияет на мои чувства. Я видела столько несчастных худых женщин, что точно знаю — не в этом счастье. Мне нравлюсь я и так, и плюс десять. Всё зависит от джинсов, в которые я хочу сегодня влезть, - отметила артистка.

По словам Анны, для этого нужно снизить общую массу тела. Певице в этом хорошо помогают бег, упражнения на вакуум каждое утро на регулярной основе, прокачка нижней части пресса и планка. Эффектно также просто прыгать двумя ногами по ступенькам.

Седокова не скрывает, что прибегает к уколам красоты.

- Я считаю, что мне уже можно. После 35 лет красота женщины во многом зависит от правильного выбора косметолога. Если серьезно, я планирую быть самой сексуальной бабушкой для своего дедули. Я не сильно дорожу своими мимическими морщинками, чтобы с ними не расставаться, - призналась она.

- Нужно принимать Омегу 3, 6, 9, если хотите быстро отрастить длину волос. Результат увидите через месяц. Сейчас обязательно витамин С и D, когда нет солнышка. Но я очень люблю витаминные комплексы, где все вместе, - заверила Седокова.

КСТАТИ

Книга Анны называется "Я сильная, я справлюсь".

- Я расскажу вам историю одной маленькой девочки, которая так хотела любви. И находила ее. Она была разной. С бриллиантами и с обоями в мелкий цветочек на окраине в однушке. У меня было всё - взлеты и падения. Гангстеры, которых искал Интерпол. Миллионеры, которые дарили мне сказку. Я не знаю, что будет со мной дальше. Но я уверена, что это не последний сезон моего прекрасного кино, - написала Седокова.

По словам звезды, в книге много секретов и ответов на те вопросы, которые так интересовали миллионы ее поклонников - почему она ушла из группы, кто отец ребёнка, почему развелась.















