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29 мая 20, 13:16
Седокова нарвалась на критику в соцсети из-за фото
Анна Седокова
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Некоторые поклонники звезды предположили, что она ждет четвертого ребенка.
Украинская певица, экс-участница группы "Виа-Гра" Анна Седокова показала новое фото в купальнике, вызвавшее неоднозначную реакцию у ее подписчиков в соцсети.

Снимок она разместила на странице в Instagram.

"Вы ничего не видели. Да?", - подписала она фото. На нем Седокова позирует в черном купальнике и такого же цвета очках в домашней обстановке.

Далеко не всем комментаторам звезды снимок пришелся по вкусу.



"Кроме располневшей женщины ничего больше и не видели", "Живот?", "Как беременная", "Ух ты, прибавление?", "Пушка", "Так ничего и не видно", "Пузико", "А что должны?", - идет речь в комментариях под публикацией.

Отметим, 37-летняя Седокова является матерью троих детей.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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