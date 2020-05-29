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29 мая 20, 13:28
Беременная Кэти Перри поделилась новым снимком
Кэти Перри
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Популярная американская певица ожидает ребенка от голливудского актера Орландо Блума.
Популярная певица Кэти Перри вот-вот станет мамой. Артистка поделилась с поклонниками очередным селфи на последних месяцах беременности.

Снимки она опубликовала на своей странице в Instagram.

На ней блестящее серебристое платье свободного кроя. 



Поклонники усыпали артистку комплиментами: "Ты выглядишь великолепно"; "Беременность еще никогда не выглядела так хорошо"; "Ты выглядишь прекрасно, я вижу твое сияние за милю", - написали фолловеры.

Напомним, Кэти Перри и Орландо Блум скоро станут родителями. Они ждут девочку.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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