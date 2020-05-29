Беременная Кэти Перри поделилась новым снимком

Популярная певица Кэти Перри вот-вот станет мамой. Артистка поделилась с поклонниками очередным селфи на последних месяцах беременности.





Снимки она опубликовала на своей странице в Instagram.





На ней блестящее серебристое платье свободного кроя.













Поклонники усыпали артистку комплиментами: "Ты выглядишь великолепно"; "Беременность еще никогда не выглядела так хорошо"; "Ты выглядишь прекрасно, я вижу твое сияние за милю", - написали фолловеры.





Напомним, Кэти Перри и Орландо Блум скоро станут родителями. Они ждут девочку.



