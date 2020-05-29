Хейли Болдуин намерена судиться с пластическим хирургом

Хотя 23-летняя модель неоднократно публично клялась, что никогда не прибегала к помощи пластической хирургии, нашелся специалист, который постарался доказать, что это не так. И теперь 26-летний Бибер рвется опровергнуть в суде утверждения хирурга и наказать его по всей строгости закона.





Речь идет о докторе Дэниеле Барретте, который разместил в социальной сети видео, в котором он проанализировал ранние и более поздние фото Хейли. В результате сравнения он пришел к выводу, что изменения, происшедшие с лицом Хейли за последние годы, никак не могут иметь естественное происхождение.





Особенное внимание хирург обратил на изменение формы и длины носа Хейли, что, по мнению Барретта, могло стать только результатом ринопластики. Далее Дэниел отметил, что, по всей видимости, миссис Бибер изменила хирургическим путем еще и форму своего подбородка, а также увеличила губы.













Скриншот с TikTok





Однако сам Бибер, вступившийся за Хейли, направил хирургу письмо, в котором потребовал удалить вышеупомянутое видео, а в противном случае пригрозил Барретту судом. И так как Дэниел категорически отказался удалять видеозапись, ему теперь предстоит встретиться с Джастином и его женой в суде.





Бибер намерен предъявить обвинения хирургу по ряду статей, главной из которых станет якобы допущенная Барретом клевета в адрес Хейли, свадьбу с которой певец сыграл осенью прошлого года.



