Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
29.91
USD
26.85
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
29 мая 20, 13:34
Хейли Болдуин намерена судиться с пластическим хирургом
Хейли Болдуин
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Джастин Бибер не пожелал мириться с тем, что его супругу Хейли прямо обвинили во лжи.
Хотя 23-летняя модель неоднократно публично клялась, что никогда не прибегала к помощи пластической хирургии, нашелся специалист, который постарался доказать, что это не так. И теперь 26-летний Бибер рвется опровергнуть в суде утверждения хирурга и наказать его по всей строгости закона.

Речь идет о докторе Дэниеле Барретте, который разместил в социальной сети видео, в котором он проанализировал ранние и более поздние фото Хейли. В результате сравнения он пришел к выводу, что изменения, происшедшие с лицом Хейли за последние годы, никак не могут иметь естественное происхождение.

Особенное внимание хирург обратил на изменение формы и длины носа Хейли, что, по мнению Барретта, могло стать только результатом ринопластики. Далее Дэниел отметил, что, по всей видимости, миссис Бибер изменила хирургическим путем еще и форму своего подбородка, а также увеличила губы.



Скриншот с TikTok

Однако сам Бибер, вступившийся за Хейли, направил хирургу письмо, в котором потребовал удалить вышеупомянутое видео, а в противном случае пригрозил Барретту судом. И так как Дэниел категорически отказался удалять видеозапись, ему теперь предстоит встретиться с Джастином и его женой в суде.

Бибер намерен предъявить обвинения хирургу по ряду статей, главной из которых станет якобы допущенная Барретом клевета в адрес Хейли, свадьбу с которой певец сыграл осенью прошлого года.

Источник: https://telegraf.com.ua/
Ещё по теме:
У Джастина Бибера обнаружили смертельно опасную болезнь
Эмбер Херд била Джонни Деппа: актер представил видеозаписи
Хейли Бибер рассказала о беременности
MONATIK рассекретил свою главную традицию на 8 Марта
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
Поклонники Брэда Питта спутали актера с бездомным (ФОТО)
noimageПринц Гарри и Меган Маркл пожаловались на атаки дронов
noimageБеременная Кэти Перри поделилась новым снимком
noimageСедокова нарвалась на критику в соцсети из-за фото
noimageСедокова поделилась своими бьюти-секретами с подписчиками
Лента новостей