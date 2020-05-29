Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
29.91
USD
26.85
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
29 мая 20, 13:43
Поклонники Брэда Питта спутали актера с бездомным (ФОТО)
Брэд Питт
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Поклонники голливудского актера Брэда Питта не узнали его и приняли за бездомного на фотографиях, сделанных папарацци на улице американского города Малибу в Калифорнии.
На кадрах заснят сам 56-летний актер и его друг — басист группы Red Hot Chili Peppers Майкл Бэлзари.

На фото голливудский красавчик одет в мятую серо-зеленую рубашку с длинным рукавом и рваные джинсы. Его прическа растрепана.

Пользователи с трудом распознали знаменитого актера. Кое-кто посчитал, что Питт выглядит как бездомный.

"Он слишком стар для таких длинных волос", "Это какой-то бездомный", "Он всегда выглядит так, будто ему нужно принять ванну", — написали хейтеры.

Другие же юзеры отметили, что звезда не на красной дорожке и выглядит нормально.







Источник: https://kinoafisha.ua/
Ещё по теме:
Брэд Питт отметил 56-летие со своими детьми
Брэд Питт вспомнил свой первый поцелуй
Брэд Питт не приехал на премию BAFTA
Звезду "Великолепного века" приговорили к 17 годам тюрьмы
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
Хейли Болдуин намерена судиться с пластическим хирургом
noimageПринц Гарри и Меган Маркл пожаловались на атаки дронов
noimageБеременная Кэти Перри поделилась новым снимком
noimageСедокова нарвалась на критику в соцсети из-за фото
noimageСедокова поделилась своими бьюти-секретами с подписчиками
Лента новостей