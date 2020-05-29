Поклонники Брэда Питта спутали актера с бездомным (ФОТО)

На кадрах заснят сам 56-летний актер и его друг — басист группы Red Hot Chili Peppers Майкл Бэлзари.





На фото голливудский красавчик одет в мятую серо-зеленую рубашку с длинным рукавом и рваные джинсы. Его прическа растрепана.





Пользователи с трудом распознали знаменитого актера. Кое-кто посчитал, что Питт выглядит как бездомный.





"Он слишком стар для таких длинных волос", "Это какой-то бездомный", "Он всегда выглядит так, будто ему нужно принять ванну", — написали хейтеры.





Другие же юзеры отметили, что звезда не на красной дорожке и выглядит нормально.



























