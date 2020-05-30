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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
30 мая 20, 13:20
Дана Оханская – о сексе на "Холостяке": Это личное дело
Дана Оханская
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Финалистка проекта говорит, что ни с кем объясняться не будет.

Во время финального пост-шоу проекта "Холостяк" выяснилось, что отношения 22-летней Даши Ульяновой и 34-летнего пилота Макса Михайлюка не сложились. Причина – у Холостяка был секс с другой участницей проекта.

- Я как бы в мечтах, соскучилась, и Максим мне признается в том, что у него был секс с другой участницей на проекте. В этот момент я… Даже не могу описать свои эмоции. У меня был шок… Я уже в своей жизни проходила через это, когда тебе изменяют, и это невероятно больно. Тогда я, возможно, себя винила, а сейчас я начала опять копать в себе: "Почему так произошло?". Ответа я не находила. Я начала заниматься с психотерапевтом, разбираться как-то в себе, искать причины. Но объективных причин почему-то того, что случилось, в себе я не находила, - рассказала Даша на пост-шоу СТБ.

С кем именно у главного героя был секс, не известно. Но вопросами сразу же засыпали финалистку проекта Дану Оханскую. Девушка даже опубликовала пост на эту тему в Инстаграм, а также прикрепили скриншот переписки с Дашей Ульяновой. 

- Это временный пост. Переписка 20.05, потому как 19.05 проходили съемки пост-шоу. Я ничего объяснять не буду. Ничего комментировать не буду. У кого с кем и когда был или не был секс, во время или после проекта - это личное дело каждого. У меня - мое дело. В Даши, Макса и других участниц - их. Никто ни в чем не виноват. Никто не является плохим или очень хорошим. Так уж сложилось, что никто не остался с Максом. Причины - у каждого свои. И их много. В жизни так бывает. И это нормально. Моя история завершилась для меня во время проекта. И слава Богу. Не обижайте никого. И следите за своей личной жизнью. Так будет лучше для всех, - призналась Дана.

Тот самый пост Даны в Инстаграме. Фото: скриншот
kp.ua
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