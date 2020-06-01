Джоан Роулинг поделилась сказкой онлайн

Джоан Роулинг опубликовала повесть, которая пролежала на чердаке более 10 лет. Сказка под названием «Икабог» пока доступна не полностью. На специально созданном сайте можно прочесть пять глав. Остальные части будут публиковаться бесплатно каждую среду. Как заявила писательница, ее новая история про «истину и злоупотребление властью» не имеет отношения к магической вселенной «мальчика, который выжил».





Действие повести разворачивается в вымышленном процветающем королевстве. Там поселился докучающий местным жителям монстр Икабог.





По словам Джоан Роулинг, это произведение она планировала напечатать вслед за частью «Гарри Поттер и дары смерти», которая вышла в 2007 году. Писатель Сергей Лукьяненко отмечает, что новую повесть «Икабог», вероятно, ждет успех: «Джоан Роулинг может, в принципе, публиковать и свои счета из прачечной — их все равно купят. У нее за плечами такое количество проданных книг, финансовый успех, экранизации, она в любом случае интересна для читателя. Как сказочник Джоан Роулинг очень сильна. Я думаю, что ей не надо отказываться от этого своего дара. Вполне допускаю, что литературный потенциал нового произведения, которое она публикует, может быть не меньшим, чем у Гарри Поттера. Вполне может быть, что нас ждет большая серия экранизаций. Как мы знаем даже по Гарри Поттеру, там есть достаточно много политических аллюзий, размышлений на тему власти, справедливости. В новой книге она прямо, как я понимаю, постулирует, что она покажет такой конфликт власти, добра и зла».





Полностью сказка «Икабог» в печатном, электронном и аудиоформате выйдет в ноябре. Как заверяет писательница, деньги от продаж направят на помощь пострадавшим от коронавируса. Роулинг также предложила читателям от 7до 12 лет проиллюстрировать вышедшие главы повести. 34 детских рисунка будут отобраны для печатной версии книги. По словам директора департамента художественной литературы издательства АСТ Сергея Рубиса, в последнее время произведения Роулинг не были среди самых востребованных, но новинка «Икабог» вернет интерес читателя к ее творчеству: «Известный, в общем-то, прием, когда отрывок или часть книги предоставляли издательства как раз для рекламы и продвижения. Но чтобы всю книгу по частям бесплатно выкладывать — как правило, так делают малоизвестные, скажем, начинающие авторы для того, чтобы как-то заявить о себе. Джоан Роулинг близка к классическим произведениям про Гарри Поттера. Периодически люди обращаются к этим книгам. Но в списке бестселлеров по онлайн-ресурсам не видел ее. Но выход новых книг у автора всегда дает всплеск продаж и по бэк-листам».









Джоан Роулинг занимает первое место в рейтинге самых высокооплачиваемых писателей мира по версии Forbes. По итогам прошлого года она получила $92 млн до вычета налогов. Во время всемирной изоляции Роулинг запустила несколько проектов, например, в начале мая прошла акция «Гарри Поттер дома», где актеры Дэниел Рэдклифф, Эдди Редмейн, Стивен Фрай и футболист Дэвид Бекхем зачитывали отрывки из первой части саги о волшебнике — «Философский камень». Как отмечает писатель-фантаст Леонид Каганов, проблема Роулинг в том, что многие читатели не воспринимают ее в отрыве от бренда «Гарри Поттера», и это может помешать успеху новых книг: «С ней произошла история, которая случается со многими авторами, которые получили известность благодаря какой-то одной теме.





От нее теперь все время публика требует, чтобы она писала “Гарри Поттера.” Она хочет из этих рамок, конечно, вырваться.





Например, одну из прошлых книг она пыталась издать под псевдонимом. Заранее уже все знали, что это будет книга Роулинг. Она хотела получить непредвзятое мнение о себе как авторе, написавшем книгу в другом жанре. И сейчас, видимо, это очередной эксперимент, попытка выйти из этого образа автора книги про юного волшебника».





На недавнем онлайн-аукционе в Великобритании экземпляр книги «Гарри Поттер и философский камень» из первого тиража ушел с молотка почти за $37 тыс. До торгов из-за поврежденной обложки лот оценивался максимум в $14 тыс.





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Ранее роулинг попросила также юных читателей прислать свои иллюстрации к книге, пообещав, что лучшие из них будут напечатаны в бумажном издании.

"Я хочу, чтобы ваше воображение ничто не сдерживало, - написала она. - Креативность, изобретательность и усилие, - вот самые важные вещи, а техника и навыки нас интересуют в меньшей степени".

Как объясняет сама Роулинг, ее сказка - о правде и злоупотреблении властью.

"Предваряю очевидный вопрос: идея написать эту книгу пришла ко мне больше десяти лет назад, так что не ищите в ней реакцию на то, что происходит в мире прямо сейчас. Это извечная история, которая может произойти в любое время и в любой стране".









