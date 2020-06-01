Украинского ведущего обворовали в Киеве

Вчера, 31 мая, в Украине отмечали День Киева. По случаю праздника немало звезд отечественного шоу-бизнеса публично поздравили столицу со знаковым днем. Городу отдал дань и популярный телеведущий Юрий Горбунов. На личной странице в инстаграме он рассказал, какой была его первая поездка в Киев.





Шоумен из Нового Роздола, что на Львовщине, впервые приехал в Киев в 1988 году. Тогда он окончил школу и поступал в институт театрального искусства им. Карпенко-Карого. Однако это знакомство было более похоже на сюжет кинокартины, ведь уже на вокзале у Юрия Горбунова украли деньги. На тот момент столица советской Украины была преимущественно русскоязычной, поэтому его украинский в центральном гастрономе не поняли.





Ведущий признается, что несмотря на эти инциденты влюбился в Киев с первого взгляда. Город стал по-настоящему знаковым для него, ведь именно в столице родились самые дорогие для него люди - жена Екатерина Осадчая и сын Иван.





"Это была столица советской Украины! Много времени с того момента прошло. Столица изменилась, но этот невероятно увлекательный дух, который я почувствовал здесь впервые, живет со мной всегда", - подчеркнул Юрий Горбунов в подписи к сообщению.



