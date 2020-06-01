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Шоу-бизнес
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1 июня 20, 10:40
Слава Каминская поведала о своем новом мужчине
Слава Каминская
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Певица познакомила детей со своим избранником.
После развода и Слава, и Эдгар Каминские уже устроили свою личную жизнь. Так, известно, что Эдгар встречается с девушкой по имени Ольга Богатая. Более того, не так давно пара перестала скрывать свой роман, и возлюбленная пластического хирурга даже опубликовала совместный снимок в соцсети с Каминским. А вот Слава, в отличие от бывшего мужа, не спешит делиться подробностями о своем избраннике.

Так, в программе "Слава+" певица призналась, что они с бойфрендом уже давно вместе, однако съезжаться не спешат.

"Я не очень пока понимаю, как мне начать с ним жить. Перевозить детей в его пенаты, я пока не понимаю, как это отразится на психике. Перевозить его в эту квартиру - также странно. Есть такие ловушки", - сказала Слава.

Кроме того, артистка рассказала, что уже познакомила своих детей с новым возлюбленным, однако сын и дочь пока не знают, что он встречается с их мамой: "Это мой друг. Друг мамы. У меня дети не наблюдают такого, чтобы они могли подумать, что это их новый отец".

Источник: https://telegraf.com.ua/
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