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31 июля 20, 20:29
Как фанатки поздравляли Винника с Днем рождения (ВИДЕО)
Винник
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Фанатки Олега Винника сняли для своего кумира видеоклип-поздравление

Очень оригинально поздравили с Днем рождения украинского Артиста №1 Олега Винника его самые преданные поклонницы. Девушки или, как их называют в народе, «волчицы» сняли для своего любимца настоящий клип.

Более того - сами стали главными героинями этого видео!


Традиционно каждый год на День рождения «Мистера Счастье» самые активные участницы фан-клуба певца «Многосчастьевск» готовят для своего Маэстро что-то необычное, но в этом году им захотелось удивить по-особенному. Тем более, что именно в 2020-м официальному фан-клуба Олега Винника «Многосчастьевск» исполняется 5 лет, поэтому подарок тоже хотелось «юбилейный» и эксклюзивный!


По словам «главной» поклонницы Валерии Барон, возникла идея сделать кавер-версию на уже популярную песню певца. Так, в видеоклипе появились специальные гости - звезды юбилейного телепроекта «Х-Фактор» - группа Romax, которая прославилась на шоу исполнением оригинальных каверов на песни Олега.


Музыкальное сопровождение для видеопоздравления было выбрано соответствующее. Как выяснилось, в свое время певец написал и посвятил всем своим поклонницам хит «Пчела Майя». Поэтому основатели группы «Многосчастьевск» решили снимать поздравительное видео именно на эту песню - Гимн всех фанаток Винника! Но даже в этом ценители творчества «Мистера Счастье» отличились своей оригинальностью.


В течение нескольких недель преданные фанатки Винника занимались актерским мастерством, немецким языком, танцами и ... пчеловодством. Для этого «волчицам» даже пришлось пройти курсы практического пчеловодства для начинающих пасечников.


А воплотил все «безумные» идеи поклонниц Винника режиссер Роман Гамкало. «Признаюсь, что сначала ко мне обратились с просьбой снять поздравительное лирик-видео, - смеется Роман, - но когда я прочитал сценарий ... понял, что будет небольшое немецкое кино. Так и получилось!»

Еще никто так феерично и ярко не поздравлял своего любимого артиста!

Источник: ChiChA agency
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