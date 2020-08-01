В чем феномен Олега Винника: мнение экспертов. ВИДЕО

Как бы многие ни относились к творчеству Олега Винника, он по-прежнему на пике популярности и с легкостью собирает любую концертную площадку. Некоторые украинские артисты могут только позавидовать такому успеху. Поэтому "КП" в Украине" вместе со специалистами в разных сферах разбиралась, чем Олег Винник так привлекает многомиллионную женскую аудиторию и в чем его феномен.





Музыкальный эксперт:





Олег Винник - это не случайно выстреливший проект









Музыкальный критик Игорь Панасов. Фото: Фейсбук





- Не думаю, что я могу сказать что-то оригинальное. В истории с Олегом Винником загадки никакой нет, - рассуждает музыкальный критик Игорь Панасов. - В 2011-м Олег Винник вернулся в Украину (до этого он играл в мюзиклах Германии) и начал строить карьеру популярного певца. Был выстроен образ артиста, который нужен женщинам определенной категории. Я думаю, что это категория 35+. Тут очень важно знать о нюансе, о котором мало кто знает. Прежде чем Олег Винник начал петь эстрадные песни, которые принесли ему успех, его репертуар разрабатывался в стилистике испанского певца Хулио Иглесиаса. Олег Винник должен быть стать украинским Хулио Иглесиасом. Это такая неоклассика, понятная народу, человек, пришедший с классической сцены. Эту концепцию разрабатывал продюсер Владимир Бебешко, который об этом рассказывал в интервью, в том числе и мне. Но люди, которые инвестировали бюджеты в проект Олега Винника (я не знаю, кто это), решили отказаться от этой концепции и пойти простым, более понятным путем, с использованием форматов старой эстрады конца 80-х – начала 90-х. Собственно, на это и опирается в своем творчестве Олег Винник, и это приносит ему успех. Музыка в подобном стиле (это еще и Оля Полякова делает) пользуется успехом у зрителей 40+, а также их детей, которые уже подросли. Нет ничего удивительного, что при ядре аудитории 40+ мы видим на концертах Олега Винника и молодых девушек, которые в полном восторге. Это не удивительно, потому что они росли на тех песнях, которые слушали их мамы. И это передается от поколения к поколению. Это первая история.





Об этом многие говорили, и я повторюсь: взлет Олега Винника во многом связан с тем, что эта ниша эстрады, которая упирается на старую традицию конца 80-х- начала 90-х, до 2014 года была занята российскими артистами. Они пользовались этим интересом украинской аудитории, приезжали, собирали полные залы и увозили много денег. В 2014-м многие из них - Елена Ваенга, Стас Михайлов, Александр Малинин - оказались вне украинского концертного рынка, но украинский слушатель все равно хотел слушать подобную рода музыку. И вот, собственно, у него появилась своя украинская альтернатива. У Олега Винника в основном русскоязычный репертуар, но есть песни и на украинском языке. Он еще и привлекает внимание локальной аудитории, которая предпочитает украинский контент.





Олег Винник - это не случайно выстреливший проект. Это результат тщательного и обдуманного инвестирования с понимаем рынка, привлечением аудитории. А по поводу дефицита конкуренции среди мужских исполнителей - да, это большой вопрос, который требует внимательного изучения, почему это происходит.





Трансформационный физиогномист: С одной стороны - он загадочный, а с другой - романтичный









Физиогномист Леонид Золин. Фото: Фейсбук





Посмотрев фотографии Олега Винника, физиогномист Леонид Золин выделил особенные качества исполнителя.





Загадочность и романтика. По гороскопу Олег Винник - Лев. Кто такой лев? Это дикая кошка с огромной гривой. Бессознательно это было сделано или специально, но челка и волосы, падающие на плечи, сочетаются с его знаком гороскопа. Очень удачный образ.





Чаще всего на сцене Олег Винник появляется с челкой, которая делает его образ более романтичным. Но этим образом он до конца не показывает, что он думает на самом деле. Он якобы говорит: "Давайте вместе с вами взаимодействовать, а что на самом деле стоит за моими словами, пускай это буду знать только я". С одной стороны, Олег загадочный, а с другой – романтичный. Пряди волос закрывают его виски, что говорит: "Я хочу быть защищенным". А кем он должен быть защищенным? Женщиной!





Чувствительность.Я заметил, что у Олега достаточно выраженная мочка уха, что говорит о том, что он чувствительный человек. У него есть способность чувствовать людей, что помогает ему на сцене. Основной его инструмент - чувства и эмоции. Эмоциональный интеллект у Олега является ведущим, за счет чего он, собственно, и выезжает. Сегодня принято считать, что эмоциональный интеллект доминирует в социуме. Человек с развитым ЭИ добивается большого успеха.





Работоспособность. По его тонким губам, высокому подбородку, носогубному треугольнику можно определить, что он нацелен на хороший результат и готовность рисковать. В свое время он вернулся из Германии и на сегодняшний день дает множество концертов - до ста в год. У него высочайшая работоспособность, он способен выдерживать большие нагрузки.





Взаимодействие с людьми. Длинная спинка носа свидетельствует о том, что он внимателен ко всем нюансам, ему интересно взаимодействовать с людьми, интересно наблюдать, как другие делают свою работу и развиваются. Он активен в личных отношениях, решительный. Если Олег решил, то будет действовать. У Олега есть и жесткость, но у него нет цели ее показывать.





Вовлеченность в процесс. Низкая посадка бровей - это максимальная вовлеченность в то, что он делает. Мы видим достаточно рационального человека, способного, когда это необходимо, манипулировать и управлять людьми.



