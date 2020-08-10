Тина Кароль поразила подписчиков новыми снимками

Известная украинская певица Тина Кароль, которая недавно поразила поклонников откровенным признанием, удивила поклонников новыми снимками в сети.

Улыбчивая Тина Кароль в ярком образе позирует перед камерой в сексуальных позах. На эпатажной певице надет костюм из струящейся ткани фиолетового цвета, который очень популярен в этом сезоне.

Подписчики не скупились на восхищенные комментарии и комплименты, восторгаясь красотой Тины и лучезарной улыбкой, которую всегда так ждут от звезды.



Фото: Instagram