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8 августа 20, 09:27
Тина Кароль поразила подписчиков новыми снимками
Известная украинская певица Тина Кароль, которая недавно поразила поклонников откровенным признанием, удивила поклонников новыми снимками в сети.
Улыбчивая Тина Кароль в ярком образе позирует перед камерой в сексуальных позах. На эпатажной певице надет костюм из струящейся ткани фиолетового цвета, который очень популярен в этом сезоне.
Подписчики не скупились на восхищенные комментарии и комплименты, восторгаясь красотой Тины и лучезарной улыбкой, которую всегда так ждут от звезды.
Фото: Instagram