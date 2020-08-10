Самая известная plus size модель снялась обнаженной. Фото

32-летняя модель появилась на фото вместе со своим маленьким сыном Айзеком, который родился 18 января 2020 года. На одном снимке появилась вся семья - Эшли, Джастин и малыш Айзек, еще на одном - полностью обнаженная звезда кормит сына грудью.

Фото: Elle

Фото: Elle

Автором этого и других снимков для свежего номера глянца стал ее супруг, кинооператор Джастин Эрвин.Фото были сделаны на семейной ферме в Небраске, где молодые родители провели карантин.

В рамках фотосессии для американского Elle Грэхем также позировала в casual-образах, в которых сумела объединить наряды авторитетных домов моды с одеждой более бюджетных брендов. Модель снималась в платье от Mara Hoffman, свитере от Dior, в рубашках от Versace и Levi’s, куртке от Stella McCartney, жакете от Balenciaga и борисюке от Gap.

Фото: Elle

Фото: Elle

В интервью ELLE Эшли рассказала о том, как приняла себя такой, какая есть и полюбила свою фигуру, а также какие перемены произошли со звездой после родов. Также она призналась, что все еще кормит сына грудью.

Эшли Грэхем, модель plus-size:

"До беременности, конечно, я верила в то, что женщины могут нравиться себе при любых изменениях фигуры. Но после родов мне пришлось переосмыслить отношение к себе. Я стала быстро набирать вес. А растяжки на животе сначала ужаснули меня, но когда Исаак появился на свет, я поняла, что растяжки - это не просто моя боевая рана, это моя кардинальная перемена".