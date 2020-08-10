Умер сын Виктора Павлика. ВИДЕО

У Павла в 19 лет нашли рак, а через два года лечения парня перевели в хоспис.

Экс-жена Павлика сообщила о смерти сына словами: "Забрал Господь моего ангела!". Также женщина опубликовала ролик с маленьким Павлом.

Страшный диагноз Павлу Павлику врачи поставили в 2018 году. С тех пор сын известного артиста перенес 18 курсов химиотерапии и курс лучевой терапии. В январе 2019 года Виктор Павлик говорил, что его сын идет на поправку.









Но в июне 2020 года Павел отказывается продолжать лечение рака: болезнь прогрессирует, а химиотерапия не дает результатов.





«Две недели назад я уже не мог передвигаться не держась за стену или мебель. А неделю назад, в очередной раз проверив организм с помощью КТ и МРТ, я начал терять и без того слабую надежду в моей голове.





Сегодня я уже не могу передвигаться без коляски, а этот текст печатаю одной рукой, поскольку вторая рука продолжает терять свою функциональность. Я закончил свое лечение химиопрепаратами, но не потому что оно больше не нужно, а потому что оно более бессмысленно. Нам не удалось остановить развитие моей болезни, она продолжает активно поражать мой организм, разрушая его изнутри. А значит мне осталось только продержаться в живых сколько смогу», – написал юноша на странице Facebook.

Ранее мы писали о том, что народный артист Украины Виктор Павлик просил помочь его сыну.

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