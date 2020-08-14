MARUV рассказала о непростом детстве: Нам нечего было есть

Певица MARUV очень много гастролирует и благодаря своим гонорарам может позволить себе все: модную одежду, отдых в дорогих отелях, красивые авто. Хотя много лет назад ее семье не на что было купить еду.

- Я помню, что нам нечего было есть. Мама даже сдавала бутылки, – призналась певица "Зірковому шляху". – Иногда женщины из нашего подъезда собирались вместе, выносили, у кого что было, и готовили еду на несколько семей. В то время было очень сложно с продуктами. У нас колбаса была только на какие-то праздники, а так – гречка и соевое мясо. Приходилось перешивать мамины вещи. Чтобы выбрать какую-то одежду, мы ходили на секонд-хенд.

Анна (настоящее имя певицы) начала работать, будучи еще студенткой. Днем она ходила на занятия, а вечером шла в ночной клуб, где будущая звезда пела шансон.

- Зарабатывала, как могла, – поделилась певица в интервью для канала "Украина". – Днем я не пропускала пары, а потом работала с 9 вечера и до 3 часов ночи".

В те годы было не до отдыха и развлечений, большую часть времени она посвящала творчеству и старалась помочь семье.

- Я впервые поехала в Турцию, когда мне было 26 или 27 лет, – сказала певица. – А до этого я ни разу нигде не была. Все мои поездки – это какие-то детские лагеря в Крыму.

MARUV призналась, что те годы безденежья не прошли бесследно.

- У меня с детства сформировался страх бедности, – объясняет артистка. – И сейчас я пашу как лошадь, чтобы никогда не быть бедной.

СПРАВКА

Настоящее имя MARUV - Анна Корсун (28 лет). Под родным именем участвовала в шоу "Голос страны" и "Х-фактор", а в составе группы The Pringlez в 2015-м представила Украину на конкурсе "Новая волна". С 2018-го выступает под псевдонимом MARUV. В прошлом году выиграла Нацотбор на "Евровидение 2019", но НОТУ и певица не пришли к согласию и договор не был подписан. Замужем за своим менеджером Александром Корсуном.