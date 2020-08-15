Лобода показала "свои лучшие творения". ФОТО

Известная украинская певица Светлана Лобода показала своих дочерей на отдыхе и призналась, что они – ее лучшее творение. Снимки звезда разместила на своей странице в Instagram.

- Есть тонкая нить между мамой и детьми - она не рвется от расстояний и времени...и где бы я ни была, что бы я не делала - я всегда возвращаюсь к ним. Мои дочери - мое лучшее творение, - подчеркнула артистка.

На снимке Лобода ласково обнимает своих обеих дочерей, скрывая при этом лицо Тильды. Фото поразили и умилили поклонников. "Сладулечки", "Как трогательно", "Какие волосы у младшей", "Когда Тилюшка успела так вырасти?! А Ева – вообще взросляк", "Котики", -пишут поклонники.





Светлана Лобода не замужем. Воспитывает двух дочерей. Старшую - Евангелину Царь –артитка родила от экс- гражданского супруга Андрея Царя. Имя отца второй дочери Лобода скрывает. 24 мая Тильде исполнилось два года. Фанаты подозревают, что отец Тильды – солист немецкой группы "Rammstein" Тилль Линдеманн. В ноябре 2018 года певица сказала, что ей сложно говорить об отце ребенке из-за контракта. В сентябре 2019 года российская телеведущая Ксения Собчак пригласила Лободу на интервью и попыталась выяснить, что за отношения у артистки с рокером и какой контракт мешает об этом говорить.