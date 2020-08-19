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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
16 августа 20, 13:36
Тина Кароль загадочно ответила на вопрос о Дане Балане
Тина Кароль
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Слухи об их романе гуляют уже давно
Слухи о возможном романе между популярными артистами Тиной Кароль и Даном Баланом появились после шоу "Голос країни", где они оба выступали в качестве звездных тренеров. С тех пор они то затухают, то разгораются вновь, а сами звезды не дают конкретных ответов. Недавно певица интригующе отреагировала на вопрос о Балане. Эту тему подняли в эфире программы "Зірковий шлях".

Накануне Кароль наградили почетным орденом княгини Ольги. Поп-дива высказалась об этом событии и объяснила, чем государственная награда отличается от музыкальной.

"Есть вещи, которые невозможно подтасовать. Премии, то-се, это другое. Шоубизнесовые награды - они иные, чем такие звания. Это доверие от страны. Короче, на пляж теперь в купальнике ни-ни", - пошутила знаменитость.

"Хотя не знаю, какие там привилегии, меня все спросили: а что за это дают", - добавила она.

Журналист также озадачил Тину разговорами о пенсии - певица пообещала, что после выхода на заслуженный отдых ее никто уже не увидит. После чего ведущий поинтересовался, поздравил ли Дан Балан исполнительницу с награждением.

"Я тебе не скажу", - кокетливо ответила Кароль и тут же заметно смутилась.



Тина Кароль получила престижную награду (фото: instagram.com/tina_karol)

Источник:  https://www.rbc.ua/
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