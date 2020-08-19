Невероятная история самых популярных комиков СССР

Как известно, Тарапунька и Штепсель имели большую популярность по всему СССР, без них трудно было представить большой концерт или, к примеру, "Голубой огонек". "Здравствуйте, дорогие товарищи! Здоровенькі були!" – так начиналось каждое выступление комиков. Невероятную историю легендарного дуэта вспоминал PROZORO.

Тарапунька и Штепсель

Рождение дуэта

Юные Юрий Тимошенко и Ефим Березин познакомились во время учебы в Киевском театральном институте, который окончили в 1941 году. Они были одногодками, Тимошенко родился 2 июня 1919 года на Полтавщине, Березин – 11 ноября в Одессе.

Оба обладали блестящим чувством юмора, которое вызывало восторг однокурсников и преподавателей. На сцене в институте долговязый Тимошенко играл постового регулировщика, а у низенького Березина хорошо получалась роль Лебедя в юмористической зарисовке "Охотник и лебедь".

Однажды Юрий подошел к Ефиму и сказал: "Если мы на сцене будем вдвоем, то и смеха в зале будет в два раза больше". Так возник талантливый дуэт, который просуществовал на эстраде СССР более 40 лет.

Юрий Тимошенко и Ефим Березин

Повар Скалкин и банщик Мочалкин

После окончания института в 1941 году, во время Второй мировой войны артисты ансамбля песни и пляски Юго-Западного фронта Тимошенко и Березин выступали по воинским частям для поднятия боевого духа солдат. Березин выступал в образе повара Скалкина, Тимошенко – банщика Мочалкина.

Боевой дуэт прошел войну от Волги до Шпрее, принимал участие в обороне Сталинграда и Киева, взятии Кенигсберга и Берлина, освобождении Варшавы и Праги, что отражено в медалях обоих фронтовиков. Оба были отмечены медалями "За боевые заслуги" и орденами Красной Звезды.

Концертная бригада ансамбля песни и танца Юго-Западного фронта, в центре – Юрий Тимошенко; в верхнем ряду – Ефим Березин (положил руку на плечо Тимошенко).

Бешеная популярность Тарапуньки и Штепселя

После войны веселый дуэт продолжил существования. Однажды во время приезда в Москву Юрий Тимошенко зашел к земляку, режиссеру Александру Довженко. "А что у тебя на родине, в селе Каленики, есть примечательного?" – спросил Довженко. – "Вроде ничего особенного… речка есть… Тарапунька", – ответил артист. – "Вот тебе и псевдоним. Лучше не придумаешь!" – решил Довженко. Так комики придумали новые образы: острого на язык милиционера Тарапуньку и педантичного электромонтера Штепселя.

Шутки комиков моментально разлетались по Союзу, со всех уголков СССР приходили письма "Штепселю и Тарапуньке". Столько почты не было даже у некоторых республиканских газет.

При этом Тимошенко недолюбливал выступать на пышных правительственных концертах. Однажды за день до такого концерта в Киеве Тарапунька неожиданно улетел на съемки в Алма-Ату. В другой раз освободился от концерта, вырвав больной зуб, с которым долго тянул. "Чудак! Тебе ведь на все концерты зубов не хватит", – сказал ему тогда Березин.

Комики давали до тысячи выступлений в год, в среднем до трех в день. На их концерты и представления купить билеты было практически невозможно.





Тарапунька и Штепсель имели большую популярность в СССР

Шутка о кукурузе и ярость Хрущева

Однажды Тарапунька и Штепсель привели в ярость Хрущева шуткой о "королеве полей" кукурузе, которую в то время сажали уже едва ли не за Полярным кругом. Эстрада оказалась надолго закрытой для артистов. Власть прочно закрепила за ними звание "очернителей советской действительности".

Чтобы заслужить помилование и возможность вновь выступать в Кремле и на телевидении, комикам потребовались годы и сотни поездок в самые отдаленные районы СССР.

Последние гастроли

Во время гастролей в Ужгороде у Юрия Тимошенко случился инфаркт. 1 декабря 1986 года легендарный артист умер. Прощались с ним в Доме актера в Киеве. Убитый горем и моментально постаревший Ефим Березин стоял у гроба молча, но затем произнес: "Так много хотел тебе сказать на прощание… Но, прости, Юра, я впервые забыл свой текст…"

Некоторое время после смерти Юрия Тимошенко Березин выступал один, с программой "Штепсель о Тарапуньке". В конце 90-х он поехал к дочери в Израиль, где у него случился инсульт. По состоянию здоровья артист больше не смог вернуться домой и умер в Тель-Авиве в 2004 году.

У Тарапуньки и Штепселя были звания народных артистов Украинской ССР, также они были награждены множеством разных орденов и медалей. Но лучшей оценкой своего труда знаменитый дуэт считал всенародную любовь.





Юрий Тимошенко и Ефим Березин

источник: PROZORO.NET.UA