ПАМ'ЯТІ КУЗЬМИ СКРЯБІНА: ЗАВЖДИ ГОВОРИВ ЛИШЕ ПРАВДУ

Талановитий музикант та артист до свого дня народження, на жаль, не дожив. 2 лютого 2015 року Кузьма трагічно загинув у автокатастрофі біля села Лозуватка у Дніпропетровській області. Кузьменко повертався з Кривого Рогу, де напередодні його гурт дав концерт. Очевидці розповідали, що на великій швидкості у місці заокруглення дороги джип музиканта виїхав на зустрічну смугу і врізався у бік цистерни. Артиста поховали в сімейному склепі на Брюховицькому цвинтарі
Щороку тисячі українців вшановують пам'ять Андрія Кузьменка, артисти в його честь виступають на концертах, шанувальники його творчості переспівують пісні і сумують, що Україна втратила талановитого музиканта та світлу і щиру людину. 5.ua підготував добірку цікавих фактів та найкращих пісень Кузьми.
НАЙВІДОМІШІ ЦИТАТИ КУЗЬМИ
- 1.За той час, що ми вошкалися, ворог міг встигнути захопити всю країну, і пройти по Красній площі з переможним парадом.
- 2. Захист Батьківщини треба було почати з граблями в руках.
- 3. Перші дні війська довгі, як полярні зими. Таке враження, що зранку тобі було вісімнадцять, а ввечері – вже за сорок.
- 4. Краще бути оптимістом, який нічого не знає, ніж загинатися і ростити собі горб від того, що навколо самi проблеми.
- 5. Українці вибирають такого, що спочатку з вазеліном, а потім уже без вазеліна, щоб жорсткіше. Такий собі садомазохізм в генах…
- 6. Саме основне – не гамнити тим, хто навколо тебе.
- 7. Нейтральним бути точно не можна.
- 8. То є біда нашого народу, що ми є "тєрпіли".
- 9. Хамство – це кал, який виходить через рот!
- 10.Краще висушити одну дитячу сльозу, ніж пролити ріки крові.
- 11.Змінюйте світ на краще, піклуйтеся про нього, тому що ви в ньому живете!
- 12.Якби нинішній Кузьма побачив тодішнього Кузьму, сказав би: "Хлопець, стисни зуби. Через двадцять років все буде – зашибісь!".
- 13. Мій дім – єдине в світі місце, де мене люблять і чекають незалежно від того, хто я і скільки заробляю. Я ніколи не зраджу найближчих мені людей.
- 14. Google помер після питання: "Де у Перемишлянах знайти проститутку-негритоску".
- 15. Патріотичні пісні треба писати весь час, а не тоді, коли їх писати треба. Бо до того, як в країні таке сталося, ніхто їх не писав, а зараз всі стали такими патріотами – понадівали собі вишиванки і поналіплювали їх на машини. Їх ще "вишиватниками" називають. Начепив вишиванку – і вже думаєш, що все помінялося. Та вишиванка має бути десь глибше, зашита мамою і тато...
ЦІКАВІ ФАКТИ ПРО КУЗЬМУ
- 1. Кузьма допомагав стати успішними різним музичним проектам, наприклад, створив групу "Пающіє труси", і став учителем Dzidzio.
- 2. Кузьма мріяв стати водієм сміттєвоза. Вважав, що це "романтично".
- 3. Вдома тримав автомат, щоб, у разі нападу, захистити сім'ю від агресорів.
- 4. Гурт "Антитіла" записав пісню "Люди, як кораблі", Святослав Вакарчук – "Мовчати", Руслана – "Ти ще відкриєш очі", Олександр Пономарьов – "Сам собі країна".
- 5. Навчався у Львівському медінституті і мав всі шанси стати стоматологом.
- 6. Гурт "Скрябін" випустив 20 студійних альбомів, починаючи з 1989 року.
- 7. Рівно за день до смерті співак презентував новий відеокліп на пісню "Дельфіни".
Пісня "Руїна". Кадри були зняті протягом чотиригодинної поїздки по маршруту Миколаїв –Калуш – Івано-Франківськ – Тернопіль – Кременець – Дубно – Луцьк:
Скрябін у грузинському звучанні:
Останній кліп гурту "Скрябін":
Останнє відео з мобільного Кузьми:
Одна з найчуттєвіших пісень – композиція "Мам":
Варто зазначити, що на честь дня народження Андрія Кузьменка у Києві, Львові та інших містах відбудуться концерти. Вшанувати пам'ять артиста у Львові зберуться десятки українських музикантів.
Дивіться також запис програми "Портрети" із Андрієм Кузьменком:
Источник: 5.ua/