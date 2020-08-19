ПАМ'ЯТІ КУЗЬМИ СКРЯБІНА: ЗАВЖДИ ГОВОРИВ ЛИШЕ ПРАВДУ

Талановитий музикант та артист до свого дня народження, на жаль, не дожив. 2 лютого 2015 року Кузьма трагічно загинув у автокатастрофі біля села Лозуватка у Дніпропетровській області. Кузьменко повертався з Кривого Рогу, де напередодні його гурт дав концерт. Очевидці розповідали, що на великій швидкості у місці заокруглення дороги джип музиканта виїхав на зустрічну смугу і врізався у бік цистерни. Артиста поховали в сімейному склепі на Брюховицькому цвинтарі