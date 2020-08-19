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17 августа 20, 09:41
ПАМ'ЯТІ КУЗЬМИ СКРЯБІНА: ЗАВЖДИ ГОВОРИВ ЛИШЕ ПРАВДУ
КУзьма Скрябин
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Сьогодні, 17 серпня, Кузьмі Скрябіну (Андрію Кузьменко) мало б виповнитися 52 рік.

Талановитий музикант та артист до свого дня народження, на жаль, не дожив. 2 лютого 2015 року Кузьма трагічно загинув у автокатастрофі біля села Лозуватка у Дніпропетровській області. Кузьменко повертався з Кривого Рогу, де напередодні його гурт дав концерт. Очевидці розповідали, що на великій швидкості у місці заокруглення дороги джип музиканта виїхав на зустрічну смугу і врізався у бік цистерни. Артиста поховали в сімейному склепі на Брюховицькому цвинтарі


Щороку тисячі українців вшановують пам'ять Андрія Кузьменка, артисти в його честь виступають на концертах, шанувальники його творчості переспівують пісні і сумують, що Україна втратила талановитого музиканта та світлу і щиру людину. 5.ua підготував добірку цікавих фактів та найкращих пісень Кузьми.


НАЙВІДОМІШІ ЦИТАТИ КУЗЬМИ


Кузьма Скрябін
Кузьма Скрябінprolviv.com

  1. 1.За той час, що ми вошкалися, ворог міг встигнути захопити всю країну, і пройти по Красній площі з переможним парадом.
  2. 2. Захист Батьківщини треба було почати з граблями в руках.
  3. 3. Перші дні війська довгі, як полярні зими. Таке враження, що зранку тобі було вісімнадцять, а ввечері – вже за сорок.
  4. 4. Краще бути оптимістом, який нічого не знає, ніж загинатися і ростити собі горб від того, що навколо самi проблеми.
  5. 5. Українці вибирають такого, що спочатку з вазеліном, а потім уже без вазеліна, щоб жорсткіше. Такий собі садомазохізм в генах…
  6. 6. Саме основне – не гамнити тим, хто навколо тебе.
  7. 7. Нейтральним бути точно не можна.
  8. 8. То є біда нашого народу, що ми є "тєрпіли".
  9. 9. Хамство – це кал, який виходить через рот!
  10. 10.Краще висушити одну дитячу сльозу, ніж пролити ріки крові.
  11. 11.Змінюйте світ на краще, піклуйтеся про нього, тому що ви в ньому живете!
  12. 12.Якби нинішній Кузьма побачив тодішнього Кузьму, сказав би: "Хлопець, стисни зуби. Через двадцять років все буде – зашибісь!".
  13. 13. Мій дім – єдине в світі місце, де мене люблять і чекають незалежно від того, хто я і скільки заробляю. Я ніколи не зраджу найближчих мені людей.
  14. 14. Google помер після питання: "Де у Перемишлянах знайти проститутку-негритоску".
  15. 15. Патріотичні пісні треба писати весь час, а не тоді, коли їх писати треба. Бо до того, як в країні таке сталося, ніхто їх не писав, а зараз всі стали такими патріотами – понадівали собі вишиванки і поналіплювали їх на машини. Їх ще "вишиватниками" називають. Начепив вишиванку – і вже думаєш, що все помінялося. Та вишиванка має бути десь глибше, зашита мамою і тато...

Кузьма Скрябін
Кузьма Скрябінlviv1256



ЦІКАВІ ФАКТИ ПРО КУЗЬМУ


  1. 1. Кузьма допомагав стати успішними різним музичним проектам, наприклад, створив групу "Пающіє труси", і став учителем Dzidzio.
  2. 2. Кузьма мріяв стати водієм сміттєвоза. Вважав, що це "романтично".
  3. 3. Вдома тримав автомат, щоб, у разі нападу, захистити сім'ю від агресорів.
  4. 4. Гурт "Антитіла" записав пісню "Люди, як кораблі", Святослав Вакарчук – "Мовчати", Руслана – "Ти ще відкриєш очі", Олександр Пономарьов – "Сам собі країна".
  5. 5. Навчався у Львівському медінституті і мав всі шанси стати стоматологом.
  6. 6. Гурт "Скрябін" випустив 20 студійних альбомів, починаючи з 1989 року.
  7. 7. Рівно за день до смерті співак презентував новий відеокліп на пісню "Дельфіни".

Пісня "Руїна". Кадри були зняті протягом чотиригодинної поїздки по маршруту Миколаїв –Калуш – Івано-Франківськ – Тернопіль – Кременець – Дубно – Луцьк:



Скрябін у грузинському звучанні:



Останній кліп гурту "Скрябін":



Останнє відео з мобільного Кузьми:



Одна з найчуттєвіших пісень – композиція "Мам":



Варто зазначити, що на честь дня народження Андрія Кузьменка у Києві, Львові та інших містах відбудуться концерти. Вшанувати пам'ять артиста у Львові зберуться десятки українських музикантів.

Дивіться також запис програми "Портрети" із Андрієм Кузьменком:



Источник: 5.ua/

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