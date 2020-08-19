Настя Каменских снялась голой на лугу

Популярная украинская певица Настя Каменских снялась полностью обнаженной на лугу. Пикантный снимок она опубликовала на своей странице в Instagram.

На кадре Каменских запечатлена без одежды, стоя в высокой траве. Звезда демонстрирует на камеру обнаженные ягодицы и держит над головой полевые цветы, прикрывающие ее спину.





В комментарии певица написала о том, как она любит лето и единение с природой. Также Каменских отметила, что любит состояние, когда ни одежда, ни мысли, не мешают ей "наполняться энергией".