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18 августа 20, 18:37
Настя Каменских снялась голой на лугу
Настя Каменских
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Певица позировала полностью обнаженной, стоя спиной к камере и прикрываясь полевыми цветами.
Певица позировала полностью обнаженной, стоя спиной к камере и прикрываясь полевыми цветами.

Популярная украинская певица Настя Каменских снялась полностью обнаженной на лугу. Пикантный снимок она опубликовала на своей странице в Instagram.

На кадре Каменских запечатлена без одежды, стоя в высокой траве. Звезда демонстрирует на камеру обнаженные ягодицы и держит над головой полевые цветы, прикрывающие ее спину.


В комментарии певица написала о том, как она любит лето и единение с природой. Также Каменских отметила, что любит состояние, когда ни одежда, ни мысли, не мешают ей "наполняться энергией".
Korrespondent
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