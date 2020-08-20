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19 августа 20, 16:49
Сергей Притула объявил о завершении карьеры актера
Сергей Притула
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Журналист будет кандидатом от партии "Голос" на предстоящих выборах в мэры Киева.

Украинский телеведущий Серей Притула, который намерен баллотироваться на пост мэра Киева, покидает студию "Варьяты-шоу" и завершает карьеру актера. Об этом журналист сообщил в интервью порталу  LB.ua.

-Чтобы закрыть этот вопрос раз и навсегда, я объявлю о своем выходе из "Вар'яти-шоу" и  об окончании своей актерской карьеры. Это тот шаг, который мне немного трудно делать, несмотря на то, что я десять лет отдал этому коллективу и развитию украиноязычного юмора, - заявил телеведущий.

По словам Притулы, съемки нового сезона шоу "Варьяты-шоу" (Новый канал) будут для него последними, как  для актера, редактора и главы проекта.

- После этого ребята пойдут в самостоятельное плавание, я выхожу из коллектива и как глава, и как редактор, и как актер, - заверил журналист.

Ранее представители Нового канала подтвердили, что вещатель пока не ищет замену Сергею Притуле.

- Сергей Притула не приостанавливает сотрудничество с Новым каналом. На осень запланированы такие проекты с его участием: "Дети против звезд", "Хто зверху?", "Варьяты-шоу". Часть съемок еще в процессе. Поэтому канал не ищет замену Сергею Притуле. Мы не рассматриваем программы с его участием как политическую агитацию. Проекты - развлекательные, и не имеют никакой политической подоплеки, - сказано в заявлении.

О том, что  Притула намерен баллотироваться  на пост мэра столицы стало известно 11 августа. Журналист будет кандидатом от партии "Голос", которую ранее возглавлял музыкант Святослав Вакарчук.

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Справка

Притуле 39 лет. Был резидентом Comedy Club UA. В 2008-м вел утреннее шоу "Подъем" на Новом канале вместе с Ольгой Фреймут и Александром Педаном. С августа 2008 года - актер, автор и сопродюсер скетч-шоу "Файна Юкрайна", где его партнером был Андрей Молочный. Ведущий таких проектов Нового канала, как "Страсти по ревизору", "СуперИнтуиция", "Варьяты-шоу", "Хто зверху?".

Журналист дважды был женат. От первого брака с Юлией Андрийчук у него есть сын Дмитрий. В 2015-м шоумен женился во второй раз на Екатерине Сопельник, с которой воспитывает дочь Соломию.

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kp.ua
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