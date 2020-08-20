Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
32.63
USD
27.34
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
19 августа 20, 22:18
Анастасию Приходько не пустили в США
Приходько
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Певица прилетела в Америку из Турции.

Украинская певица Анастасия Приходько рассказала в Facebook о неудачной поездке в США. Певица купила билеты из Киева в Стамбул (Турцию), а оттуда – в Нью-Йорк. Когда 33-летняя Приходько устроилась в самолете, ей сказали, что туризм запрещен. Звезда не знала всех тонкостей карантина.

- Это была самая короткая поездка в США!!! Туризм запрещен! Могли б сказать, когда билеты брали... Зато в duty-free зашла, в кафе водичку попила, пошла на посадку, села и вышла!!! Класс!!! – пожаловалась Приходько подписчикам.

В комментариях Приходько поблагодарила фанатов за поддержку и объяснила, что хочет переехать в США.

- Хорошее слово всегда приятно! Спасибо за поддержку! Просто я очень люблю США и хочу там жить в старости, - написала Анастасия.

В комментариях подписчик Сергей Щербаченко написал Анастасии, что стоило сходить в посольство.

- Я же тебе говорил: обратись в посольство за разъяснениями. А ты: Фейсбук, Фейсбук, что ты мне расскажешь, - сказал Щербчаченко.

Приходько в ответ заявила, что посольстве США ее не приняли.

- Я спрашивала за тесты, а не за визу. А наше посольство не принимает граждан Украины. Ха-ха-ха, я там была сегодня. Да и дозвониться к ним тоже нельзя, - заявила Приходько.
kp.ua
Ещё по теме:
Пригожин назвал Приходько «абортным проектом»
Рэпера Эминема допросили из-за угроз Трампу
Откровенное признание Мисс Украина-Вселенная 2019
Анастасия Заворотнюк вернулась домой - СМИ
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
Сергей Притула объявил о завершении карьеры актера
Лента новостей