Анастасию Приходько не пустили в США

Украинская певица Анастасия Приходько рассказала в Facebook о неудачной поездке в США. Певица купила билеты из Киева в Стамбул (Турцию), а оттуда – в Нью-Йорк. Когда 33-летняя Приходько устроилась в самолете, ей сказали, что туризм запрещен. Звезда не знала всех тонкостей карантина.

- Это была самая короткая поездка в США!!! Туризм запрещен! Могли б сказать, когда билеты брали... Зато в duty-free зашла, в кафе водичку попила, пошла на посадку, села и вышла!!! Класс!!! – пожаловалась Приходько подписчикам.

В комментариях Приходько поблагодарила фанатов за поддержку и объяснила, что хочет переехать в США.





- Хорошее слово всегда приятно! Спасибо за поддержку! Просто я очень люблю США и хочу там жить в старости, - написала Анастасия.





В комментариях подписчик Сергей Щербаченко написал Анастасии, что стоило сходить в посольство.





- Я же тебе говорил: обратись в посольство за разъяснениями. А ты: Фейсбук, Фейсбук, что ты мне расскажешь, - сказал Щербчаченко.





Приходько в ответ заявила, что посольстве США ее не приняли.





- Я спрашивала за тесты, а не за визу. А наше посольство не принимает граждан Украины. Ха-ха-ха, я там была сегодня. Да и дозвониться к ним тоже нельзя, - заявила Приходько.



